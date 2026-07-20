Группа «Три дня дождя» всё же выступит в Нижнем Новгороде после скандала Афиша

Фото: АНО "Нижний 800"

Концерт (16+) группы «Три дня дождя» в Нижнем Новгороде все-таки состоится. Солист коллектива Глеб Викторов сообщил в Telegram-канале, что все ближайшие выступления пройдут по графику.



Ранее музыкант оказался в центре громкого скандала. Во время концерта в Екатеринбурге 12 июля Викторов со сцены начал делать политические заявления.

После этого ему отключили микрофон, однако артист спустился к зрителям и продолжил обращение. По словам зрителей, певец выглядел нетрезвым, не помнил слова собственных песен и шатался на ногах.



Позже в соцсетях Глеб написал, что ему пришлось уехать из России, однако уже через несколько минут публикация была удалена.



Спустя несколько дней лейбл группы выступил с официальным заявлением. В нем сообщили, что музыкант, который ранее проходил лечение от алкогольной и наркотической зависимостей, сейчас находится в стационаре.



По словам представителей коллектива, причиной произошедшего стали посторонние люди, которых охрана допустила в гримерку. Якобы неизвестные могли подсыпать или дать артисту запрещенные вещества, воспользовавшись его прошлой зависимостью.

«Просим с пониманием отнестись к произошедшему! Меры в отношении дальнейшей безопасности артиста приняты в полном обьеме! Пожелаем ему быстрого выздоровления! Ближайший концерт 28-го июля артист проведет в своем привычном здоровом состоянии!» — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что на концерт (6+) к 805-летию Нижнего Новгорода выделили более 12,5 млн рублей.