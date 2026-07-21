Более 100 иностранных делегаций посетили Нижегородскую область в первом полугодии 2026 года Политика

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

В первом полугодии 2026 года Нижегородская область приняла 103 иностранные делегации из 55 стран мира. Итоги подвело министерство международных и межрегиональных связей региона.

География визитов в 2026 году охватила страны ближнего и дальнего зарубежья. Нижегородскую область посетили представители Абхазии, Анголы, Аргентины, Армении, Белоруссии, Бразилии, Брунея-Даруссалама, Вьетнама, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Кувейта, Малайзии, Монголии, Мьянмы, ОАЭ, Сербии, Сингапура, Таиланда, Узбекистана, ЮАР и других государств.

«Нижегородская область, обладающая колоссальным потенциалом в самых разнообразных сферах и уникальным культурным наследием, безусловно, привлекает пристальное внимание зарубежных партнеров. Именно поэтому правительство региона планомерно работает над укреплением наших позиций на международной арене, неизменно демонстрируя готовность к взаимовыгодному сотрудничеству по широкому спектру направлений — от экономики и инноваций до науки и культуры. Мы убеждены, что активное международное взаимодействие является ключевым фактором для динамичного развития региона и повышения качества жизни его жителей. Уверена, что эта тенденция к расширению сотрудничества будет только усиливаться», — отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Одним из ключевых мероприятий, способствовавших привлечению значительного числа иностранных гостей, стала ежегодная международная конференция ЦИПР, проведенная в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. За четыре дня мероприятие посетило более 13 тысяч участников из всех регионов России и 46 стран мира, включая Китай, Индию, Бразилию, Сербию, Аргентину и Филиппины. В экспозиции было представлено 185 стендов с технологичными решениями от российских и зарубежных компаний.

Результатом активного диалога и плодотворного сотрудничества в первом полугодии 2026 года также стало подписание 11 договорных документов с зарубежными партнерами. Эти соглашения были заключены с рядом стран, включая Абхазию, Беларусь и Сербию, и направлены на дальнейшее развитие торгово-экономических, научно-технических и культурных связей.