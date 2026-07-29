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Общество

Поезд из Нижнего Новгорода в Сириус станет ежедневным с октября

29 июля 2026 11:26 Общество
Поезд из Нижнего Новгорода в Сириус станет ежедневным с октября

Фото: Александр Воложанин

Фирменный поезд №37/38, курсирующий между Нижним Новгородом и станцией Сириус (ранее «Имеретинский курорт»), продолжит работать в ежедневном режиме с 1 октября. Об этом сообщили в ГЖД.

Ранее состав ездил каждые сутки только в период повышенного летнего спроса.

Из Нижнего Новгорода поезд отправляется в 19:14 и прибывает на станцию Сириус через день в 09:58. В обратном направлении с черноморского побережья он выезжает в 14:54 и прибывает в столицу Приволжья через сутки в 06:14.

В состав поезда входят плацкартные и купейные вагоны, доступна услуга перевозки животных. В штабном вагоне предусмотрено место для маломобильного пассажира и сопровождающего.

Ранее сообщалось, что у вечерней электрички Моховые Горы — Нижний Новгород появилась новая остановка на платформе Дружба.

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Теги:
ГЖД поезд
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