Спекулянтам бой: в России введут штрафы за перепродажу железнодорожных билетов Общество

В России завершается разработка законодательного механизма, направленного на борьбу с перепродажей железнодорожных билетов по завышенным ценам. Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий штрафы для так называемых перекупов, которые вынуждали пассажиров переплачивать за проезд.

Принятие новой нормы стало ответом на многочисленные жалобы граждан, которые на протяжении нескольких лет сталкивались с проблемой переплаты за билеты. Закон вводит штрафы за перепродажу билетов с наценкой: для физических лиц они составят от 5 до 10 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей. Под действие закона подпадают те, кто продаёт билеты без официального разрешения перевозчика или договора на оформление электронных проездных документов.

Юрист и преподаватель Финансового университета Наталья Кубасова в комментарии для 360.ru назвала принятие закона своевременным и обоснованным шагом, направленным на защиту прав граждан. Она отметила, что проблема не только в переплате, но и в принципе доступности услуги. Введение отдельного административного правонарушения за перепродажу билетов с наценкой даст правоохранительным органам и РЖД юридический инструмент для блокировки незаконных сервисов и привлечения их владельцев к ответственности.

По словам Кубасовой, сегодня россияне часто вынуждены платить значительно больше базового тарифа перевозчика, особенно на популярные направления и даты. Массовый выкуп билетов ботами или через агрегаторы создает иллюзию отсутствия мест, что затрудняет планирование поездок, особенно в периоды отпусков и праздников. Это особенно негативно сказывается на социально значимых категориях пассажиров, таких как семьи, студенты и люди, которым необходимо срочно отправиться в поездку по личным причинам.

Эксперт отметила, что запрет перепродажи билетов с наценкой вписывается в общую тенденцию регулирования рынка. Ранее аналогичные меры были введены для билетов на культурно-зрелищные мероприятия. Без таких ограничений рынок не способен самостоятельно отсеять спекулятивные схемы, поэтому государство вмешивается там, где страдают интересы массового потребителя.

«Железнодорожный билет — это, по сути, социальный товар. Для многих людей поезд — единственный реальный способ добраться до родственников, учебы, лечения и так далее. Штрафы — это не про борьбу с бизнесом, а про защиту обычных пассажиров, которые не должны конкурировать с ботами и полулегальными сервисами за свое место в поезде», — подытожила юрист.