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Три пони и три лошади погибли на пожаре в нижегородской конюшне, сообщили в региональном управлении МЧС.
Днем 29 июля в сенохранилище конно-спортивного клуба «Аллюр» на Автозаводе произошло возгорание. Согласно появившейся ранне информации, огонь распространился на площади 1,5 тысячи «квадратов».
69 лошадей удалось эвакуировать. Человеческих жертв нет.
Причина случившегося устанавливается.
Ранее мы опубликовали видео с места пожара. Смотрите здесь.
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