Конюшня полыхает в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел в конно-спортивном клубе на Зеленхозовской улице Нижнего Новгорода.

По данным регионального МЧС, пожарные уже на месте. Они тушат помещение сенохранилища.

Информации о пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о пожаре в деревне Гавриловка Ковернинского округа. Сотрудники фермы вместе с пожарными спасли 210 коров.