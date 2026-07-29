Конюшня полыхает в Нижнем Новгороде

Фото:
Крупный пожар произошел в конно-спортивном клубе на Зеленхозовской улице Нижнего Новгорода.
По данным регионального МЧС, пожарные уже на месте. Они тушат помещение сенохранилища.
Информации о пострадавших нет.
Ранее мы рассказывали о пожаре в деревне Гавриловка Ковернинского округа. Сотрудники фермы вместе с пожарными спасли 210 коров.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+