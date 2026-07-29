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Происшествия

Конюшня полыхает в Нижнем Новгороде

29 июля 2026 15:17 Происшествия
Конюшня полыхает в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел в конно-спортивном клубе на Зеленхозовской улице Нижнего Новгорода.

По данным регионального МЧС, пожарные уже на месте. Они тушат помещение сенохранилища.

Информации о пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о пожаре в деревне Гавриловка Ковернинского округа. Сотрудники фермы вместе с пожарными спасли 210 коров.

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Теги:
Животные МЧС Пожар
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