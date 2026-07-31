Маршрут нижегородского трамвая №2 сократят из-за ограничений на Ильинке Общество

Фото: Александр Воложанин

Движение транспорта ограничат на Ильинской улице Нижнего Новгорода 2 августа с 10:00 до 14:00, сообщили в городском дептрансе.

Это связано с проведением Крестного хода (0+) в День памяти святого пророка Божия Ильи. Для проезда закроют участок от Нижегородской улицы до дома №9 на Ильинке.

По той же причине трамваи №2 временно будут курсировать между Черным прудом и улице Кулибина по Белинке.

Ранее сообщалось, что 1 августа приостановят движение трамваев №2 из-за укладки нового асфальта в районе Сенной площади.