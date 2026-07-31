Евгений Люлин: «Герои делом доказали свою способность менять страну и работать в системе госуправления» Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

В Нижегородской области завершился годичный курс обучения по программе «Герои. Нижегородская область». Участники — защитники Родины — успешно защитили дипломные проекты, которые должны повлиять на социальную политику, экономику и образование региона. Такое мнение в своем МАХ-канале выразил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Вместе с губернатором, министрами правительства и другими кураторами дал проектам итоговую оценку. Скажу честно: многое раскритиковали. Однако полезных идей было больше, и все они взяты в работу!» — отметил Евгений Люлин.

Особо спикер выделил команду разработчиков единого портала участников СВО. Ребята предложили собрать на одном ресурсе всю информацию о ветеранах — их медицинские, социальные и профессиональные потребности.

«Представили демоверсию портала. Если его синхронизировать с „Госуслугами“, то можно будет быстро и эффективно оказать помощь каждому конкретному человеку. Все понимают, как это будет важно после окончания спецоперации, когда тысячи бойцов вернутся обратно в мирную жизнь», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Высокую оценку, по словам председателя ЗСНО, получил проект создания системы комплексной реабилитации ветеранов боевых действий, в частности — помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве.

«Зная проблему изнутри, ребята детально проработали вопрос. В числе предложенных ими мер есть программа обучения на психологов ветеранов СВО, которые смогут помочь боевым товарищам лучше гражданских. Отдельные проекты посвятили переподготовке бойцов для работы педагогами ОБЖ, специалистами туристической отрасли», — написал председатель Законодательного Собрания.

По его словам, развитие экспорта, обращение с отходами, профилактика ДТП и множество других вопросов стали предметом исследований участников программы «Герои».

«Главный вывод: ребята делом доказали свою способность менять страну, работать в системе госуправления! Из их рядов уже вышли глава Думы Нижнего Евгений Чинцов, глава администрации Заволжья Андрей Куприянов. Уверен, этот список эффективных руководителей будет быстро пополняться!» — резюмировал Евгений Люлин.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым (ныне первый заместитель губернатора. — Прим. ред.) было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.

В финал программы, стартовавшей 4 августа 2025 года, прошло 49 ветеранов специальной военной операции. Заключительным этапом стала защита проектов. Выступления участников с итогами проектной деятельности оценивала квалификационная комиссия, в состав которой вошли сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков, министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин, министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики региона Тимур Белинский, руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Нижегородской области Екатерина Генералова.