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Общество

Суд обязал чиновников ускорить расселение жителей аварийных домов в Павлове

01 августа 2026 14:27 Общество
Суд обязал чиновников ускорить расселение жителей аварийных домов в Павлове

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Павловский городской суд признал незаконным решение администрации Павлова, согласно которому переселение жителей аварийных домов откладывалось до конца 2030 года. Суд обязал власти завершить расселение граждан не позднее 31 декабря 2028 года.

Речь о многоквартирных домах на улицах Кооперативной (№ 3, 5, 6, 8, 14, 16) и Советской (№ 26). Эти здания были официально признаны аварийными и подлежащими сносу еще в конце 2021 года.

Сроки переселения жителей неоднократно становились предметом разбирательств. В мае 2024 года суд уже признал незаконным первоначальный график расселения и обязал администрацию установить более обоснованные сроки.

После этого в апреле 2026-го власти утвердили новый порядок, по которому снос домов и переселение жителей планировались только до 31 декабря 2030 года. Однако суд посчитал такие сроки недопустимыми.

В решении отмечается, что конструкции домов имеют значительные повреждения и деформации, а их состояние представляет угрозу для безопасности жильцов. По мнению суда, длительное ожидание переселения создает неоправданный риск для граждан.

В итоге распоряжение администрации от 23 апреля 2026 года признали незаконным. Власти обязали устранить нарушения и завершить расселение жителей указанных домов до конца 2028 года.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что глава Следкома Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование по аварийному дому на Бору. Жилище планомерно разрушается. Его обитателей должны были обеспечить новыми «квадратами» еще в 2021 году, но этого не произошло.

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Теги:
Ветхий фонд Павловский район Суд
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