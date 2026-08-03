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Культура и отдых

В Шахунье отпраздновали 83-летие со дня основания города и 95-летие округа

03 августа 2026 15:08 Культура и отдых
В Шахунье отпраздновали 83-летие со дня основания города и 95-летие округа

Фото: газета «Знамя труда»

2 августа в Шахунье состоялись праздничные мероприятия в честь 83-летия со дня основания города и 95-летия образования округа. Юбилейные торжества посетили почетные гости — депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Денис Бакиев и депутат Законодательного собрания Александр Табачников.

Глава местного самоуправления Антон Пугачёв подчеркнул, что успех округа — это результат совместной работы власти, бизнеса и самих жителей.

«Сегодня мы видим, как Шахунья меняется на глазах. Мы не просто строим дома или ремонтируем больницы — мы создаем среду, в которой хочется растить детей и строить будущее. Благодарю наших партнеров, правительство области и каждого жителя за неравнодушие. Впереди у нас еще много амбициозных планов, и я уверен, что вместе мы сделаем наш округ еще более процветающим и уютным», — отметил глава округа.

В рамках праздничной программы для жителей были организованы тематические выставки, посвященные ключевым этапам развития округа, выступления творческих коллективов и интерактивные площадки, рассказывающие об истории становления Шахуньи.

Активно преображается облик города: за последние пять лет в Шахунье благоустроено 6 общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, жители активно участвуют в инициативном бюджетировании: с 2023 года в округе реализовано 26 проектов «Вам решать!».

В 2026 году свои двери открыл 73-квартирный дом на улице Комсомольской, 41. Объект возведен в рамках региональной программы по переселению из аварийного жилья. Благодаря этому 92 человека переехали в современные квартиры, а общая площадь расселенного ветхого фонда составила почти 1,6 тысячи квадратных метров.

Значительные изменения произошли в социальной инфраструктуре округа. В 2025 году завершилась реконструкция терапевтического корпуса Шахунской ЦРБ, где построили крытый переход, соединивший реанимацию с хирургическим отделением и операционным блоком, что существенно повысило оперативность и качество оказания медицинской помощи.

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Теги:
Праздники Шахунья
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