Осужденные за госизмену на 23 года нижегородцы не смогли оспорить приговор

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Двум жителям Нижегородской области, осуждённым за государственную измену, диверсии и легализацию денежных средств, не удалось оспорить приговор. Об этом сообщили в УФСБ по региону.
Напомним, в конце марта Нижегородский областной суд приговорил мужчин к 23 годам лишения свободы. Первые пять лет они проведут в тюрьме, оставшиеся 18 лет — в колонии строгого режима.
По данным следствия, фигуранты по заданию СБУ совершили три поджога объектов связи. За это они получили вознаграждение криптовалютой, которое позже перевели в рубли. Также мужчины планировали поджоги объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, они пытались вовлечь в диверсионную деятельность еще одного жителя региона.
Четвертый апелляционный суд оставил без изменений решение областного суда.
Ранее сообщалось, что экс-замначальника одной из исправительных колоний в Нижегородской области подозревают в госизмене.
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