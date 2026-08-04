Осужденные за госизмену на 23 года нижегородцы не смогли оспорить приговор Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двум жителям Нижегородской области, осуждённым за государственную измену, диверсии и легализацию денежных средств, не удалось оспорить приговор. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Напомним, в конце марта Нижегородский областной суд приговорил мужчин к 23 годам лишения свободы. Первые пять лет они проведут в тюрьме, оставшиеся 18 лет — в колонии строгого режима.

По данным следствия, фигуранты по заданию СБУ совершили три поджога объектов связи. За это они получили вознаграждение криптовалютой, которое позже перевели в рубли. Также мужчины планировали поджоги объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, они пытались вовлечь в диверсионную деятельность еще одного жителя региона.

Четвертый апелляционный суд оставил без изменений решение областного суда.

Ранее сообщалось, что экс-замначальника одной из исправительных колоний в Нижегородской области подозревают в госизмене.