Нижегородцы рассказали, как мошенники вовлекли их в диверсии и теракты Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Количество преступлений террористической направленности, совершенных под влиянием телефонных мошенников, в последние годы заметно выросло. Журналисты программы «Экипаж. Хроника происшествий» (16+) пообщались с нижегородцами, осужденными за теракты и диверсии. Они рассказали, как стали жертвами позвонивших и почему выполнили их указания.

Одним из героев программы стал Максим, который в 2023 году, будучи 17-летним подростком, вместе с матерью оказался под влиянием телефонных мошенников. По его словам, злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и убедили женщину совершить поджог военкомата в Шахунье. Сначала юноша пытался отговорить мать, однако позже сам поверил собеседникам.

«Они настолько заговаривали, что не было даже каких-то мыслей, подозрений. Не знаю, гипноз это был или что», — рассказал осужденный.

По словам Максима, мошенники прислали документы, из которых следовало, что он и его мать якобы являются внештатными участниками специальной операции. Молодой человек был уверен, что помогает сотрудникам спецслужб.

Вспоминая день преступления, он рассказал: «Я подошел, кинул бутылку, отбежал к маме. За мной побежал сотрудник полиции. Я не скрывался, остановился у мамы, и нас задержали».

Сейчас молодой человек отбывает наказание. Его мать была приговорена к 13 годам лишения свободы, сам Максим — к 4,5 года.

Наученный горьким опытом нижегородец обратился к тем, кто может столкнуться с похожей ситуацией. Он призвал не поддаваться на угрозы телефонных мошенников и не бояться обращаться за помощью в полицию, а также рассказать о происходящем родственникам или близким.

«Не бойтесь обратиться в органы полиции, как бы вас ни запугивали. Обращайтесь к родителям, соседям, родственникам. Я сожалею, что совершил это преступление», — добавил он.

В программе также показали истории других осужденных. Один из них рассказал, что приехал в Нижний Новгород после второго курса техникума, познакомился с сообщником и участвовал в поджоге, полагая, что ему грозит лишь несколько лет лишения свободы. В итоге он был осужден по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). За это в России предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Другой рассказал, что после окончания девяти классов получил через мессенджер предложение о «работе». По его словам, ему поручили перерубить кабель, не объяснив последствий. По итогу молодой человек был осужден по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

По данным Национального антитеррористического комитета, в 2025 году силовики предотвратили в России 374 преступления террористической направленности, в том числе 273 теракта. Также были задержаны более двух тысяч бандитов и их пособников.