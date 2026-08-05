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Нижегородцы могут стать соискателями премии президента РФ для преподавателей музыкального искусства

05 августа 2026 10:19 Общество
Нижегородцы могут стать соискателями премии президента РФ для преподавателей музыкального искусства

Фото: организаторы премии

Открыт прием заявок на соискание премий Президента РФ для лучших преподавателей детских школ искусств, училищ и вузов в области музыкального искусства в 2026 году. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Документы на соискание премии принимаются до 20 августа на платформе конкурсов и грантов Министерства культуры Российской Федерации: award.culture.gov.ru/.

Кандидатов могут выдвинуть образовательные организации. Решение о присуждении премий принимается на основе оценки их профессиональных достижений специальной комиссией, созданной Минкультом России, в которую входят руководители и преподаватели образовательных организаций, реализующих программы в области музыкального искусства, представители творческих и общественных объединений. Основными критериями оценки являются наличие авторских методик, учеников, демонстрирующих высокие результаты обучения, опыт участия соискателя в творческих мероприятиях и другие.

С объявлением о приеме документов соискателей премий для преподавателей в области музыкального искусства в 2026 году можно ознакомиться по ссылке: culture.gov.ru/about/departments/departament_nauki_i_obrazovaniya/news/obyavlenie-ob-organizatsii-v-2026-godu-priema-dokumentov-na-soiskanie-premiy-luchshim-prepodavatelya/.

Подробная информация и инструкции для образовательных организации и соискателей размещены на Федеральном портале художественного образования: rfartcenter.ru/musawards/.

Премии учреждены указом Президента Российской Федерации. Ежегодно на конкурсной основе вручаются 100 премий по 500 тысяч рублей лучшим преподавателям детских школ искусств, 25 премий по 1 млн рублей — лучшим педагогам училищ и 25 премий по 1 млн рублей — лучшим преподавателям вузов. Результаты станут известны в начале октября 2026 года. Информация об итогах проведения конкурса на присуждение премий и список лауреатов премий 2026 года будут опубликованы на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации и на Федеральном портале художественного образования.

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Теги:
Премия Учитель
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