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Российские школьники участвуют в «НЕЙМАРК.ИТ-Академии» по робототехнике

04 августа 2026 13:30 Общество
Российские школьники участвуют в «НЕЙМАРК.ИТ-Академии» по робототехнике

Фото: Михаил Горшков

Во Дворце детского творчества им. В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие «НЕЙМАРК. ИТ-Академия» по робототехнике и автономным системам. Профориентационная смена — уже традиционный летний интенсив, организованный Университетом «НЕЙМАРК». В работе ИТ-Академии принимают участие 40 школьников из 11 регионов России, которые успешно прошли конкурсный отбор. Всего поступило 166 заявок от ребят 13−17 лет, конкурс составил 4 человека на место.

«Мы продолжаем традицию Академии, чтобы показать школьникам, каким разным и интересным бывает мир ИТ. Выбор этого года — робототехника. Это направление, которое сейчас особенно востребовано. Ребятам необходимо будет продемонстрировать не только практические знания в программировании и робототехнике, но и так называемые „мягкие навыки“: самопрезентации, работы в команде, продвижение своего проекта. Помогут им в этом опытные педагоги, эксперты компаний индустриальных партнеров», — отметил и.о. ректора университета «НЕЙМАРК» Дмитрий Колесников.

«НЕЙМАРК.ИТ — Академия по робототехнике и автономным системам» — это семидневный интенсив для школьников, увлекающихся робототехникой, программированием и инженерными технологиями. Участники попробуют себя в роли инженеров и разработчиков роботов. Основной акцент сделан организаторами на практической части. В программе интенсива: сборка, программирование, работа с современными робототехническими платформами, решение реальных инженерных задач и создание собственного проекта. Участие в интенсиве бесплатное.

«Взаимодействие Университета „НЕЙМАРК“, министерства образования региона, центра „Вега“ имеет большой потенциал как для всей сферы ИТ-образования, так и для каждого участника проекта. ИT-сфера в регионе активно развивается, поэтому такие инициативы и подобное партнерство очень важны», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

ИТ-академия проходит по двум образовательным трекам: базовый — «Конструирование и программирование роботов», а также продвинутый — «Робототехнические системы». Эксперты треков: руководитель факультета инженерных компетенций МБУ ДО «ДДТ им. В. П. Чкалова» Михаил Юматов, основатель школы робототехники «RobotX», автор образовательных курсов и учебных роботов, эксперт Степан Бурмистров, педагог, сертифицированный судья Российской робототехнической олимпиады Михаил Романенко.

Напомним, создание сети современных кампусов в стране ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Национальный проект направлен на создание возможностей для самореализации молодежи, на развитие потенциала молодых людей, на воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

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Теги:
IT ИТ-кампус "Неймарк" школьники
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