Нижегородский кадровый центр приглашает жителей региона на августовские ярмарки вакансий Общество

Фото: министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области

В августе 2026 года Нижегородский кадровый центр «Работа России» проведет серию ярмарок вакансий для жителей региона. Мероприятия состоятся в филиалах кадрового центра по всей Нижегородской области. Помимо традиционных мини-ярмарок вакансий, участников ждут отраслевые мероприятия, специализированные встречи для отдельных категорий граждан и консультации по вопросам трудоустройства.

Ярмарки проводятся в рамках национального проекта «Кадры», который реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект объединяет меры по подготовке специалистов под потребности экономики, профессиональному обучению и содействию занятости граждан.

Одним из ключевых событий месяца станет серия ярмарок вакансий «Транспортная карьера — ваш путь к успеху». Сфера транспортировки и хранения входит в пятерку направлений с наиболее значимой кадровой потребностью в Нижегородской области. Работодатели предлагают более 2 тысяч вакансий. На ярмарках соискатели смогут напрямую пообщаться с представителями предприятий, узнать об условиях труда, требованиях к кандидатам и актуальных предложениях.

В течение месяца в филиалах кадрового центра также будут организованы мероприятия для несовершеннолетних граждан, специализированные ярмарки для участников СВО и членов их семей, а также мини-ярмарки вакансий с участием работодателей различных отраслей.

«Кадровый центр „Работа России“ создает площадки для прямого диалога между соискателями и работодателями региона. На ярмарках можно ознакомиться с вакансиями и напрямую пообщаться с представителями предприятий, а также получить консультацию карьерного консультанта. Кроме того, граждане смогут подобрать новую профессию, востребованную на региональном рынке труда, и узнать о возможностях профессиональной переподготовки. Приглашаем жителей региона принять участие в августовских ярмарках вакансий и воспользоваться всеми возможностями для профессионального развития», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Посетители ярмарок в Нижегородской области смогут получить консультации по составлению резюме и подготовке к собеседованию, пройти профориентационное тестирование, узнать о мерах государственной поддержки и программах бесплатного обучения в рамках национального проекта «Кадры».

Подробная программа августовских ярмарок вакансий доступна по ссылке: zan.nnov.ru/ER/Pages/Employment/51?_=yarmarki-vakansij. Уточнить информацию можно по телефону контакт-центра: 8 (831) 410-41-41 или в официальном сообществе учреждения в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/trudnnov.

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