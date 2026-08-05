Тематический поезд к выборам-2026 запустили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Инна Королева

На Автозаводскую линию Нижегородского метрополитена 5 августа вышел тематический брендированный поезд, посвященный выборам депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного собрания Нижегородской области восьмого созыва. Проект реализован в рамках Общероссийской просветительской акции, которая в этом году охватит всего три российских метрополитена. Корреспондент НИА «Нижний Новгород» побывал на церемонии запуска состава.

Нижний Новгород стал вторым городом после Москвы, где пассажиры смогут увидеть тематически оформленный поезд. В столичном метро аналогичный состав начал курсировать несколькими днями ранее. Вслед за Москвой и Нижним Новгородом к акции присоединится Новосибирск — запуск брендированного состава там ожидается уже в ближайшие недели.

Таким образом, проект объединит сразу три крупнейших метрополитена страны. Как отмечают организаторы, его цель — в доступной форме рассказать пассажирам об истории российской избирательной системы, этапах ее развития и современных технологиях, которые сегодня используются при организации выборов.

Нынешний запуск имеет и символическое значение. Он приурочен не только к предстоящим выборам депутатов Госдумы и областного Заксобрания, но и к 120-летию первых выборов в Государственную Думу Российской империи.

По словам председателя избирательной комиссии Нижегородской области Маргариты Андреевой, проект стал частью информационно-разъяснительной кампании, которая проходит в преддверии единого дня голосования.

«Смысл этого проекта — сообщить и напомнить нашим избирателям о том, что уже менее чем через два месяца им нужно будет сделать выбор, который определит жизнь нашей страны на ближайшие пять лет», — отметила Маргарита Андреева.

Для нижегородского метрополитена тематическое брендирование поездов уже давно стало привычной практикой. Ранее на линии выходили составы, посвященные Дню Победы, а также ветеранам специальной военной операции. Однако оформление вагонов, посвященное единому дню голосования, применяется впервые.

Как рассказал директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев, Нижний Новгород стал частью федерального проекта, который реализуется сразу в нескольких городах страны.

«Мы идем вслед за Москвой, за нами подсоединяется Новосибирск, то есть три российских метрополитена от Москвы до Новосибирска будут ходить с подобной тематикой, чтобы люди могли видеть, люди могли это оценить», — подчеркнул он.

Разработкой и нанесением оформления занималась рекламная компания «Атом». По словам генерального директора компании Якова Карпенко, несмотря на большой масштаб проекта, сама оклейка четырех вагонов заняла всего два-три дня. При этом подготовительный этап оказался значительно длиннее.

«Технически это далеко не первая работа, которую мы проводили в рамках метрополитена и в целом по оклейке транспорта. Но однозначно это очень масштабный проект с четырьмя брендированными вагонами. Мне кажется, что результат вполне красивый и презентабельный», — рассказал Карпенко.

Он пояснил, что общий цикл подготовки — от разработки концепции и дизайна до согласования макетов с избирательной комиссией и печати материалов — занял почти месяц.

При оформлении вагонов используется специальная легкосъемная пленка, которая не повреждает поверхность кузова и не оставляет клеевого слоя после демонтажа. После завершения акции все элементы оформления будут сняты, а лакокрасочное покрытие вагонов полностью восстановят.

«Мы знаем, что для метрополитена сохранность кузова и вагонов — это очень важный момент», — отметил Яков Карпенко.

Тематический поезд будет курсировать в нижегородском метро до 30 сентября. Сейчас он работает на Автозаводской линии, однако при необходимости сможет выходить и на Сормовскую.

Одними из первых пассажиров брендированного состава стали участники церемонии запуска и обычные жители города. Первая пассажирка, Елена Обухова, отметила, что подобные проекты напоминают людям об их правах и гражданской ответственности.

Другие пассажиры также обращали внимание на необычное оформление вагонов. По их словам, среди большого количества рекламы тематический поезд заметно выделяется, а размещенные внутри QR-коды позволяют быстро перейти на страницу с информацией о предстоящих выборах и ознакомиться с ней прямо во время поездки.

Ранее корреспондент НИА «Нижний Новгород» посетила семинар облизбиркома, посвященный предстоящим выборам. Подробности читайте на нашем сайте.