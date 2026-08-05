Нижегородцам рассказали, как и где проголосовать на выборах 2026 года Политика

Фото: избирком Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В сентябре 2026 года в Нижегородской области пройдут выборы сразу трех уровней — федерального, регионального и муниципального. Жителям региона предстоит избрать депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания, а также представителей советов депутатов в ряде муниципалитетов.

Когда пройдет голосование, как можно принять в нем участие, где узнать информацию о кандидатах и партиях, а также другие организационные вопросы представители Нижегородского избиркома обсудили на семинаре-совещании с журналистами региональных средств массовой информации.

Три дня и четыре формата

Голосование будет трехдневным — 18, 19 и 20 сентября. Основной день — 20 сентября. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

Как пояснила заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова, избирателям будут доступны четыре формы участия в выборах.

Самый привычный способ — проголосовать на своем избирательном участке. Сделать это можно в любой из трех дней голосования. Избиратель получает бюллетени и отдает голос за выбранного кандидата или политическую партию.

Узнать адрес своего участка можно на сайте избирательной комиссии региона или через портал «Госуслуги».

Второй вариант — проголосовать на дому. Если человек по уважительной причине не может прийти на участок, он вправе воспользоваться голосованием вне помещения для голосования.

Для этого необходимо заранее — устно или письменно — уведомить свою участковую комиссию. В назначенное время члены комиссии приедут по адресу проживания избирателя, чтобы он смог реализовать свое право голоса.

Еще один механизм — «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать не по месту регистрации, а на любом удобном участке. Для этого надо заранее подать заявление о включении в список избирателей:

с 3 августа по 14 сентября — через МФЦ «Мои документы», территориальную избирательную комиссию или портал «Госуслуги»;

с 9 по 14 сентября — в любой участковой комиссии.

Также у нижегородцев будет возможность проголосовать онлайн. Нижегородская область вошла в число 33 регионов, где разрешено дистанционное электронное голосование. Для участия необходимо с 3 августа по 14 сентября подать заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги»: выбрать баннер дистанционного электронного голосования, проверить персональные данные и подтвердить подачу заявки.

Этот формат позволит проголосовать 18−20 сентября с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера — без бумажного бюллетеня.

Проект «ИнформУИК» придет в каждый дом

С 24 августа по 2 сентября в регионе пройдет адресное информирование в рамках проекта «ИнформУИК».

Как отметила Анна Красильникова, более семи тысяч обходчиков — это исключительно члены участковых комиссий — обойдут квартиры и дома, чтобы рассказать жителям о датах голосования, доступных формах участия и порядке подачи заявлений.

«Они будут проводить адресное информирование, дойдут до каждого избирателя и проинформируют о тех выборах, которые будут проходить на территории Нижегородской области, по формам голосования», — подчеркнула зампред областного избиркома.

Информация о кандидатах и агитация

На официальном сайте избирательной комиссии Нижегородской области уже размещены специальные разделы, посвященные выборам. Там избиратель сможет найти информацию о кандидатах в Госдуму, Законодательное собрание области и органы местного самоуправления — в сентябре муниципальные кампании пройдут в Семеновском округе и Выксе, а также дополнительные выборы в Балахнинском, Вадском, Воротынском и Борском округах.

Оперативные новости о ходе кампании также размещаются в социальных сетях регионального избиркома.

Агитационный период в СМИ стартует 22 августа. Продлится он до 00:00 18 сентября. В ходе семинара представителям СМИ напомнили о правилах информационного освещения кампании, порядке аккредитации журналистов, а также требованиях к размещению агитационных материалов.

Заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу Татьяна Павельева напомнила о разнице между информированием избирателей и агитацией, а также об ответственности за нарушение правил.

Специалист добавила, что в избирательное законодательство внесены ряд существенных изменений, которые необходимо учитывать при проведение предвыборной агитации. Среди них, в частности, запрет на использование в агитационных материалах голоса человека, в том числе вымышленного или умершего, изображения или аудиозаписи, созданных с применением информационных технологий. Также нельзя применять образы и голоса реальных людей (кроме самого кандидата или его сподвижников из списка) без их личного письменного согласия.

Организаторы мероприятия подчеркнули: главная задача всех участников встречи — обеспечить прозрачность избирательного процесса и создать для жителей региона максимально удобные условия для реализации своего конституционного права голоса.