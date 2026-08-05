Специалисты АО «Транснефть — Верхняя Волга» провели профориентационное мероприятие для студентов-практикантов Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Специалисты АО «Транснефть — Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») провели профориентационное мероприятие для студентов, проходящих производственную практику на объектах компании. Среди них учащиеся из НГТУ имени Р.Е. Алексеева, ННГУ имени Н.И. Лобачевского, ННГАСУ.

Перед практикантами выступили представители отдела главного энергетика, отдела главного механика и отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами. Специалисты рассказали о специфике работы своих подразделений и поделились историями своего профессионального пути.

Студенты посетили корпоративный музей АО «Транснефть — Верхняя Волга», где познакомились с историей развития компании, ключевыми этапами становления трубопроводного транспорта и основными направлениями производственной деятельности. В завершение встречи провели игру «Трубопроводы. Дуэль», требующую от участников аналитических навыков.

Профориентационная работа является одним из приоритетных направлений кадровой политики АО «Транснефть — Верхняя Волга». Предприятие на регулярной основе сотрудничает с широким кругом образовательных учреждений, что позволяет готовить и привлекать квалифицированные кадры с учетом потребностей компании.