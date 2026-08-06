Нижегородский аэропорт продолжает работать с ограничениями Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова осуществляет прием и отправку рейсов по согласованию с профильными ведомствами из‑за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим возможны изменения в расписании. При этом, по данным онлайн-табло на текущий момент, задержанных вылетов не зафиксировано.

Ограничения действуют с вечера 5 августа. Изначально аэропорт также работал по согласованию, однако в ночь на 6 августа его деятельность была приостановлена.

Около семи часов утра воздушная гавань возобновила прием и отправку рейсов в согласованном режиме.

Кроме того, сейчас на территории Нижегородской области действует режим ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что ночью над регионом была отражена атака БПЛА.