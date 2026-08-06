Нижегородский аэропорт продолжает работать с ограничениями

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Нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова осуществляет прием и отправку рейсов по согласованию с профильными ведомствами из‑за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Меры введены для обеспечения безопасности полетов.
В связи с этим возможны изменения в расписании. При этом, по данным онлайн-табло на текущий момент, задержанных вылетов не зафиксировано.
Ограничения действуют с вечера 5 августа. Изначально аэропорт также работал по согласованию, однако в ночь на 6 августа его деятельность была приостановлена.
Около семи часов утра воздушная гавань возобновила прием и отправку рейсов в согласованном режиме.
Кроме того, сейчас на территории Нижегородской области действует режим ракетной опасности.
Ранее сообщалось, что ночью над регионом была отражена атака БПЛА.
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