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Происшествия

Новая атака БПЛА отражена в Нижегородской области

06 августа 2026 08:58 Происшествия
Новая атака БПЛА отражена в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

Более 600 украинских беспилотников сбили над регионами России с 20:00 5 августа до 8:00 6 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака, в частности, была отражена над Нижегородской областью. Количество сбитых дронов и местоположение не уточняются.

Сейчас в регионе введен режим беспилотной опасности. Местный аэропорт работает по согласованию с соответствующими органами.

Напомним, что в ночь на 4 августа в Нижегородской области перехватили и уничтожили более двух десятков вражеских «птичек». Обломки БПЛА повредили несколько автомобилей. Пострадавших не было.

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Теги:
беспилотники Минобороны
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