Новая атака БПЛА отражена в Нижегородской области Происшествия

Фото: Максим Герасимов

Более 600 украинских беспилотников сбили над регионами России с 20:00 5 августа до 8:00 6 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака, в частности, была отражена над Нижегородской областью. Количество сбитых дронов и местоположение не уточняются.

Сейчас в регионе введен режим беспилотной опасности. Местный аэропорт работает по согласованию с соответствующими органами.

Напомним, что в ночь на 4 августа в Нижегородской области перехватили и уничтожили более двух десятков вражеских «птичек». Обломки БПЛА повредили несколько автомобилей. Пострадавших не было.