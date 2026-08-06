Новая атака БПЛА отражена в Нижегородской области

Фото:
Более 600 украинских беспилотников сбили над регионами России с 20:00 5 августа до 8:00 6 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, атака, в частности, была отражена над Нижегородской областью. Количество сбитых дронов и местоположение не уточняются.
Сейчас в регионе введен режим беспилотной опасности. Местный аэропорт работает по согласованию с соответствующими органами.
Напомним, что в ночь на 4 августа в Нижегородской области перехватили и уничтожили более двух десятков вражеских «птичек». Обломки БПЛА повредили несколько автомобилей. Пострадавших не было.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+