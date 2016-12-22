Иномарка вылетела за ограждение на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 21 декабря Происшествия

Иномарка вылетела за ограждение на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 21 декабря Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Иномарка вылетела за ограждение на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 21 декабря 2016 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС по региону.



Согласно информации, в 11:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о наезде легковой иномарки на дорожное ограждение Мызинского моста. Для ликвидации последствий ДТП привлекались шесть человек, одна единица техники. Как уточнили в ведомстве, в результате происшествия никто не пострадал.



Иномарка вылетела за ограждение на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 21 декабря 2016 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС по региону.Согласно информации, в 11:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о наезде легковой иномарки на дорожное ограждение Мызинского моста. Для ликвидации последствий ДТП привлекались шесть человек, одна единица техники. Как уточнили в ведомстве, в результате происшествия никто не пострадал. Напомним , что водитель Mazda погиб в ДТП в Шатковском районе Нижегородской области 20 декабря 2016 года.

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