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Происшествия

Иномарка вылетела за ограждение на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 21 декабря

21 декабря 2016 15:18  [570] Происшествия
Иномарка вылетела за ограждение на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 21 декабря (Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области)

Иномарка вылетела за ограждение на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 21 декабря

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Иномарка вылетела за ограждение на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 21 декабря 2016 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, в 11:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о наезде легковой иномарки на дорожное ограждение Мызинского моста. Для ликвидации последствий ДТП привлекались шесть человек, одна единица техники. Как уточнили в ведомстве, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что водитель Mazda погиб в ДТП в Шатковском районе Нижегородской области 20 декабря 2016 года.

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