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Политика

"Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин

21 декабря 2016 16:26  [1466] Политика
Иван Карнилин (Фото: НИА Нижний Новгород)

Иван Карнилин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Я в разводе с марта 2015 года, квартиры принадлежат бывшей жене", - сказал глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин, комментируя информацию руководителя некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального о том, что семье Карнилина принадлежат две квартиры в Майами (США).

"Недвижимость в США приобреталась моей бывшей супругой в 2013-2014 году. Это было вложение средств – тогда доллар стоил около 30 рублей, я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью. С марта 2015 года я в разводе, квартиры принадлежат жене. Главой города я стал спустя полгода после развода", - отметил он.

Напомним, в своем сообщении Навальный пишет, что в Нижнем Новгороде семья Карнилина, включая бывшую жену, совместно владеет одной квартирой.

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