"Я готов к любым проверкам, детектор показал, что говорю правду", - Иван Карнилин Политика

Иван Карнилин Фото: НИА "Нижний Новгород"



Он



По поводу денег, на которые была приобретена недвижимость, глава Нижнего Новгорода ответил: "Мне почти 60 лет, и за всю жизнь, конечно же, у меня были накопления".



Он также рассказал о том, что в рамках программы "Центральное телевидение" телеканала НТВ он прошел проверку на детекторе лжи. "Мне нечего скрывать. Я готов к любым проверкам. Это был необычный, но интересный опыт. Детектор показал, что говорю правду", - подчеркнул Иван Карнилин.



В свою очередь, как сообщили НИА "Нижний Новгород" в прокуратуре Нижегородской области, по информации об указанной недвижимости проводится проверка. "Я готов к любым проверкам, детектор показал, что говорю правду", - сказал глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин в интервью телекомпании "Волга", комментируя информацию руководителя некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального о наличии у семьи Карнилина квартир в США.Он напомнил , что недвижимость в США приобреталась его супругой в 2013-2014 году, что в марте 2015 года они развелись и квартиры остались у бывшей жены. "Это было своего рода вложение средств – тогда доллар стоил около 30 рублей, я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью. Ни я, ни члены моей семьи не собирались жить в этих квартирах. Мы живем, и будем жить в Нижнем Новгороде. Это было просто вложение денег", - заявил Карнилин.По поводу денег, на которые была приобретена недвижимость, глава Нижнего Новгорода ответил: "Мне почти 60 лет, и за всю жизнь, конечно же, у меня были накопления".Он также рассказал о том, что в рамках программы "Центральное телевидение" телеканала НТВ он прошел проверку на детекторе лжи. "Мне нечего скрывать. Я готов к любым проверкам. Это был необычный, но интересный опыт. Детектор показал, что говорю правду", - подчеркнул Иван Карнилин.В свою очередь, как сообщили НИА "Нижний Новгород" в прокуратуре Нижегородской области, по информации об указанной недвижимости проводится проверка.

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