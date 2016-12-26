Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2016 12:01  [145] Нижегородская администрация не исключает пересмотра маршрута перекрытия пл.Горького в новогоднюю ночь
26 декабря 2016 11:55  [98] Нижегородская область получит 435 млн рублей из федбюджета на обеспечение льготников лекарствами в 2017 году
26 декабря 2016 11:21  [382] Администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего в авиакатастрофе артиста Андрея Савельева
26 декабря 2016 11:18  [96] Нижегородская область получит из бюджета ФОМС 39 млн рублей на выплаты прибывшим на село медработникам
26 декабря 2016 09:45  [136] Заупокойные богослужения по погибшим в авиакатастрофе в Краснодарском крае проходят в храмах Нижегородской епархии 26 декабря
25 декабря 2016 17:24  [520] Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае
25 декабря 2016 15:01  [253] Митрополит Георгий заложил храм в честь святых апостола Тимофея и мученицы Татьяны в Нижнем Новгороде 24 декабря
24 декабря 2016 11:04  [591] Снежный барс стал новым обитателем нижегородского зоопарка "Лимпопо"
23 декабря 2016 18:01  [853] Движение транспорта изменится в историческом центре Нижнего Новгорода во время новогодних праздников
23 декабря 2016 17:34  [515] Аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова в Нижнем Новгороде не состоялся из-за отсутствия заявок
Общество

Заупокойные богослужения по погибшим в авиакатастрофе в Краснодарском крае проходят в храмах Нижегородской епархии 26 декабря

26 декабря 2016 09:45  [136] Общество
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Фото: НИА Нижний Новгород)

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заупокойные богослужения по погибшим в авиакатастрофе в Краснодарском крае проходят во всех храмах Нижегородской епархии 26 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования в связи с в авиакатастрофой. "Глубоко потрясен печальным известием об авиакатастрофе, произошедшей этим воскресным утром в акватории Черного моря. Находившиеся на борту самолета 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты академического ансамбля, представители федеральных телеканалов, безвременно ушли из жизни. В связи со случившимся страшным событием выражаю искренние соболезнования родным и близким трагически погибших. Вечная память погибшим!" – говорится в соболезовании.

Митрополит также выразил надежду, что все, кого коснулась эта трагедия, найдут душевные и физические силы перенести боль утраты.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что солист Нижегородского камерного музыкального театра Андрей Савельев погиб при крушении ТУ-154.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров рано утром 25 декабря, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека — военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph