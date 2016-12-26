Заупокойные богослужения по погибшим в авиакатастрофе в Краснодарском крае проходят в храмах Нижегородской епархии 26 декабря Общество

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий Фото: НИА "Нижний Новгород"



Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования в связи с в авиакатастрофой. "Глубоко потрясен печальным известием об авиакатастрофе, произошедшей этим воскресным утром в акватории Черного моря. Находившиеся на борту самолета 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты академического ансамбля, представители федеральных телеканалов, безвременно ушли из жизни. В связи со случившимся страшным событием выражаю искренние соболезнования родным и близким трагически погибших. Вечная память погибшим!" – говорится в соболезовании.



Митрополит также выразил надежду, что все, кого коснулась эта трагедия, найдут душевные и физические силы перенести боль утраты.











Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров рано утром 25 декабря, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека — военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Заупокойные богослужения по погибшим в авиакатастрофе в Краснодарском крае проходят во всех храмах Нижегородской епархии 26 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба епархии.Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования в связи с в авиакатастрофой. "Глубоко потрясен печальным известием об авиакатастрофе, произошедшей этим воскресным утром в акватории Черного моря. Находившиеся на борту самолета 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты академического ансамбля, представители федеральных телеканалов, безвременно ушли из жизни. В связи со случившимся страшным событием выражаю искренние соболезнования родным и близким трагически погибших. Вечная память погибшим!" – говорится в соболезовании.Митрополит также выразил надежду, что все, кого коснулась эта трагедия, найдут душевные и физические силы перенести боль утраты. Напомним , Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае. Ранее сообщалось , что солист Нижегородского камерного музыкального театра Андрей Савельев погиб при крушении ТУ-154.Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров рано утром 25 декабря, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека — военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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