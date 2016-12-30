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Общество

Сити-менеджер Сергей Белов заявил о дефиците в Нижнем Новгороде специалистов для руководства МП НПАТ

29 декабря 2016 16:22  [318] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сити-менеджер Сергей Белов заявил о дефиците в Нижнем Новгороде специалистов для руководства МП "Нижегородпассажиравтотранс".

На пресс-конференции 29 декабря 2016 года, отвечая на вопрос о том, почему уже почти год муниципальным предприятием фактически руководит Дмитрий Цыганков, который является директором коммерческий фирмы и имеет, как физлицо, долг более 125 млн рублей, Белов сказал, что мало кто хочет руководить НПАТ.

На вопрос о том, почему Цыганкова и не увольняют, и не утверждают в должности директора, Сергей Белов однозначного ответа не дал. Он сказал, что непросто найти специалиста, никто не хочет быть "счастливым" руководителем НПАТ, у которого сейчас есть большие долги и острая необходимость в обновлении подвижного состава.

При этом Белов согласился, что ситуация сложилась неоднозначная.

На высказанное в ходе пресс-конференции предложение рассмотреть кандидатуру бывшего руководителя НПАТ, которого суд признал невиновным, Белов сказал, что готов переговорить с Эдуардом Степановым, если тот выразит такое желание.

Напомним, согласно данным ЕГРЮЛ на декабрь 2016 года, Цыганков продолжает оставаться генеральным директором ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ ПРОМ ИНВЕСТ". При этом в горадминистрации заявили, что "основания для рассмотрения вопроса о соблюдении Цыганковым антикоррупционного законодательства отсутствуют". "Цыганков не является муниципальным служащим и гендиректором предприятия – он исполняет его обязанности и замещает должность первого заместителя гендиректора. Федеральным законом ограничительные нормы, связанные с коммерческой деятельностью, установлены исключительно для руководителей унитарных предприятий. Трудовой договор между администрацией города и Дмитрием Цыганковым не заключался", - сказали в департаменте.

Напомним также, что согласно данным на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, 1 июня 2016 года Дмитрий Цыганков обратился в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу о его банкротстве. Долг Цыганкова перед кредиторами вместо с суммой пеней и штрафов составляет порядка 125 млн рублей. сообщается, что в 2012 году ИП Цыганков Д.В. был признан несостоятельным.

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