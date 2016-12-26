Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Политика
26 декабря 2016 13:35  [46] Еженедельное оперативное совещание при главе администрации Нижнего Новгорода
26 декабря 2016 13:12  [74] "Я невыездной, на новогодние праздники остаюсь в Нижнем Новгороде", - Сергей Белов
26 декабря 2016 12:53  [108] Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов оценил работу главы города Ивана Карнилина в 2016 году на "отлично"
26 декабря 2016 12:03  [176] Сергей Белов не намерен утверждать назначенного почти год назад Дмитрия Цыганкова в должности руководителя НПАТ
26 декабря 2016 09:22  [446] "Я готов к любым проверкам, детектор показал, что говорю правду", - Иван Карнилин
23 декабря 2016 17:36  [532] "Других реальных претендентов на должность секретаря НРО "Единой России", кроме Табачникова, я не вижу", - Вадим Булавинов
23 декабря 2016 15:46  [670] Нижегородская администрация заявила об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов
23 декабря 2016 12:16  [454] Потерпевшая по делу Сергея Белова ждет квартиру в ранее обещанном нижегородскими властями доме
23 декабря 2016 12:00  [492] Президиум СР выдвинул кандидатуру Александра Бочкарева для рассмотрения конференцией НРО партии
23 декабря 2016 08:29  [1232] Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов сменил половину руководителей подразделений администрации за год работы
Политика

Сергей Белов не намерен утверждать назначенного почти год назад Дмитрия Цыганкова в должности руководителя НПАТ

26 декабря 2016 12:03  [176] Политика
Дмитрий Цыганков (Фото: НИА Нижний Новгород)

Дмитрий Цыганков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов не намерен утверждать назначенного почти год назад Дмитрия Цыганкова в должности руководителя муниципального предприятия "Нижегородпассажиравтотранс". Об этом он заявил после оперативного совещания 26 декабря 2016 года.

Отвечая на вопрос о том, почему Цыганков, который фактически руководит НПАТ с февраля 2016 года, по-прежнему остается и.о. директора, Белов сказал: "Пусть пока поработает в этом статусе, пока утверждать не планирую". Он также добавил, что о результатах работы Дмитрия Цыганкова пока говорить рано, но, по его мнению, "сдвиги в лучшую сторону наблюдаются".

Напомним, согласно данным ЕГРЮЛ на декабрь 2016 года, Цыганков продолжает оставаться генеральным директором ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ ПРОМ ИНВЕСТ". При этом в горадминистрации заявили, что "основания для рассмотрения вопроса о соблюдении Цыганковым антикоррупционного законодательства отсутствуют". "Цыганков не является муниципальным служащим и гендиректором предприятия – он исполняет его обязанности и замещает должность первого заместителя гендиректора. Федеральным законом ограничительные нормы, связанные с коммерческой деятельностью, установлены исключительно для руководителей унитарных предприятий. Трудовой договор между администрацией города и Дмитрием Цыганковым не заключался", - сказали в департаменте.

Напомним также, что согласно данным на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, 1 июня 2016 года Дмитрий Цыганков обратился в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу о его банкротстве. Долг Цыганкова перед кредиторами вместо с суммой пеней и штрафов составляет порядка 125 млн рублей. сообщается, что в 2012 году ИП Цыганков Д.В. был признан несостоятельным.

Кроме того, напомним, что горадминистрация уже в четвертый раз перенесла обнародование проекта новых частных маршрутов вместо 31, которые горадминистрация пытается отменить. Сейчас горадминистрация планирует разработать их к концу января 2017 года, а провести конкурс по выбору перевозчиков – до конца апреля 2017 года. Ранее администрация трижды переносила общественные слушания по проекту новых частных маршрутов. Последний раз - на конец 2016 года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph