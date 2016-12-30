Сбербанк открыл счет для сбора пожертвований в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154 Общество





Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет.



Получателем средств является благотворительный фонд "Православие и Мир", который выступил с соответствующей инициативой.



Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Счет № 40703810738000006071

БФ "Православие и Мир"

ИНН 7743069277

Реквизиты Банка:

БИК 044525225

ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет 30101810400000000225



Сбербанк осуществляет прием добровольных пожертвований на указанный счет во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно.







Сбербанк открыл счет для сбора пожертвований в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Об этом сообщает пресс-служба банка 30 декабря 2016 года.Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет.Получателем средств является благотворительный фонд "Православие и Мир", который выступил с соответствующей инициативой.Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:Счет № 40703810738000006071БФ "Православие и Мир"ИНН 7743069277Реквизиты Банка:БИК 044525225ПАО СбербанкКорреспондентский счет 30101810400000000225Сбербанк осуществляет прием добровольных пожертвований на указанный счет во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно. Напомним , что самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров, рано утром 25 декабря 2016 года, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека - военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Напомним также , что при крушении погиб солист Нижегородского камерного музыкального театра Андрей Савельев.

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