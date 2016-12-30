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Общество

Сбербанк открыл счет для сбора пожертвований в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154

30 декабря 2016 14:07  [224] Общество

Сбербанк открыл счет для сбора пожертвований в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Об этом сообщает пресс-служба банка 30 декабря 2016 года.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет.

Получателем средств является благотворительный фонд "Православие и Мир", который выступил с соответствующей инициативой.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:
Счет № 40703810738000006071
БФ "Православие и Мир"
ИНН 7743069277
Реквизиты Банка:
БИК 044525225
ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет 30101810400000000225

Сбербанк осуществляет прием добровольных пожертвований на указанный счет во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно.

Напомним, что самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Латакию (Сирия), исчез с экранов радаров, рано утром 25 декабря 2016 года, сразу после вылета из Адлера. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение, упав в Черное море. На борту находились 92 человека - военные, госслужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Напомним также, что при крушении погиб солист Нижегородского камерного музыкального театра Андрей Савельев.

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