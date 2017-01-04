ГУ МЧС России по Нижегородской области развернуло мобильный пункт обогрева на одном из аварийно-опасных участков автотрассы М-7 Общество

Мобильный пункт обогрева Фото: ГУ МЧС России по региону



Согласно информации, в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий и в целях организации жизнедеятельности населения в условиях низких температур был развернут мобильный пункт обогрева в районе горы Ветчак на федеральной трассе М-7 Москва-Уфа. "Выбор места не случаен – это один из 29 аварийно-опасных участков на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении.



В состав мобильного пункта обогрева входят: штабная палатка, палатка для отдыха на 20 мест; палатка для приема пищи, оборудованная всем необходимым и палатка для оказания медицинской помощи. Кроме того, в месте дислокации мобильного пункта обогрева дежурит личный состав с основной и специальной техникой для ликвидации любой нештатной ситуации.



"Водители и пассажиры могут остановиться и получить всю необходимую им помощь: зарядить аккумулятор и свой мобильный телефон, связаться с родными, отдохнуть, согреться. А в походной кухне всегда есть горячая гречневая каша с тушенкой и горячий чай. В случае необходимости на месте могут оказать медицинскую помощь", - отмечается в пресс-релизе.



Кроме того, 4 января в парке имени 1 мая в Нижнем Новгороде в рамках обеспечения проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий работает полевая кухня, где желающие могут попробовать гречневую кашу и горячий чай.



ГУ МЧС России по Нижегородской области развернуло мобильный пункт обогрева на одном из аварийно-опасных участков автотрассы М-7. Об этом сообщает ведомство 4 января 2017 года.Согласно информации, в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий и в целях организации жизнедеятельности населения в условиях низких температур был развернут мобильный пункт обогрева в районе горы Ветчак на федеральной трассе М-7 Москва-Уфа. "Выбор места не случаен – это один из 29 аварийно-опасных участков на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении.В состав мобильного пункта обогрева входят: штабная палатка, палатка для отдыха на 20 мест; палатка для приема пищи, оборудованная всем необходимым и палатка для оказания медицинской помощи. Кроме того, в месте дислокации мобильного пункта обогрева дежурит личный состав с основной и специальной техникой для ликвидации любой нештатной ситуации."Водители и пассажиры могут остановиться и получить всю необходимую им помощь: зарядить аккумулятор и свой мобильный телефон, связаться с родными, отдохнуть, согреться. А в походной кухне всегда есть горячая гречневая каша с тушенкой и горячий чай. В случае необходимости на месте могут оказать медицинскую помощь", - отмечается в пресс-релизе.Кроме того, 4 января в парке имени 1 мая в Нижнем Новгороде в рамках обеспечения проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий работает полевая кухня, где желающие могут попробовать гречневую кашу и горячий чай. Напомним , похолодание пришло в Нижегородскую область с 3 января. Согласно прогнозам синоптиков, перед Рождеством ожидается похолодание до -20 градусов.

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