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Политика

Иван Костанов может покинуть пост ГФИ по Нижегородской области в январе 2017 года - источник

09 января 2017 12:15  [333] Политика
Иван Костанов (Фото: НИА Нижний Новгород)

Иван Костанов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Иван Костанов может покинуть пост главного федерального инспектора (ГФИ) по Нижегородской области в январе 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил источник 9 января.

По словам собеседника агентства, главный федеральный инспектор по региону ожидает назначения на новую должность в Краснодарском крае. На данный момент Костанов по-прежнему находится на своем рабочем месте. К обязанностям на новом месте работы он может приступить предположительно до конца января 2017 года.

Напомним также, что 29 декабря 2016 года Алсу Гайнутдинова покинула должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

СПРАВКА:
С 2000 по 2003 год Иван Костанов занимал должность начальника УВД Ейска и Ейского района (Краснодарский край), с 2003 года избран на пост главы Ейска, с 2009 года – начальник ОРЧ при уголовном розыске по Краснодарскому краю. 24 февраля 2014 года был представлен в должности главного федерального инспектора по Нижегородской области.

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