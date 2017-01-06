Иван Костанов может покинуть пост ГФИ по Нижегородской области в январе 2017 года - источник

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
Иван Костанов может покинуть пост главного федерального инспектора (ГФИ) по Нижегородской области в январе 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил источник 9 января.
По словам собеседника агентства, главный федеральный инспектор по региону ожидает назначения на новую должность в Краснодарском крае. На данный момент Костанов по-прежнему находится на своем рабочем месте. К обязанностям на новом месте работы он может приступить предположительно до конца января 2017 года.
Напомним также
, что 29 декабря 2016 года Алсу Гайнутдинова покинула должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.
СПРАВКА:
С 2000 по 2003 год Иван Костанов занимал должность начальника УВД Ейска и Ейского района (Краснодарский край), с 2003 года избран на пост главы Ейска, с 2009 года – начальник ОРЧ при уголовном розыске по Краснодарскому краю. 24 февраля 2014 года был представлен в должности
главного федерального инспектора по Нижегородской области.
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