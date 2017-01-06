Нижегородская администрация объяснила сильными морозами снижение темпов вывоза снега из города Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Горадминистрация снизила темпы вывоза снега из Нижнего Новгорода из-за сильных морозов. Об этом глава горадминистрации Сергей Белов сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 9 января 2017 года.



По его словам, это вынужденная мера, которая носит временный характер.



"Гидравлика при таких низких температурах работает нестабильно, мы решили не ухудшать состояние спецтехники, поэтому пока снег вывозится ограниченными партиями. Как только ситуация стабилизируется, вернемся к прежним темпам. Деньги есть, техника тоже, работы ведутся. Крупных аварий в системах городских коммуникаций за праздники не наблюдалось, все аварии устранялись оперативно", - подвел итог Белов.



Горадминистрация снизила темпы вывоза снега из Нижнего Новгорода из-за сильных морозов. Об этом глава горадминистрации Сергей Белов сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 9 января 2017 года.По его словам, это вынужденная мера, которая носит временный характер."Гидравлика при таких низких температурах работает нестабильно, мы решили не ухудшать состояние спецтехники, поэтому пока снег вывозится ограниченными партиями. Как только ситуация стабилизируется, вернемся к прежним темпам. Деньги есть, техника тоже, работы ведутся. Крупных аварий в системах городских коммуникаций за праздники не наблюдалось, все аварии устранялись оперативно", - подвел итог Белов. Напомним , что 19 порывов контактной сети электротранспорта было зафиксировано в Нижнем Новгороде 7-8 января 2017 года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+