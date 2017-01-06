Посещаемость нижегородских музеев в новогодние каникулы 2016/2017 гг выросла на 30% Культура и отдых

Литературный музей Горького Фото: НИА "Нижний Новгород"



По данным управления, во время новогодних и рождественских праздников муниципальные учреждения культуры работали по специальному графику. Музеи посетили почти 3,5 тысячи человек, что на 30% больше прошлогодних показателей. Самым посещаемым в праздники стал музей-заповедник "Щелоковский хутор", где побывали почти 700 человек.



Кроме того, около десяти тысяч человек посетили



В целом в Нижнем Новгороде с последней недели декабря 2016 года до 8 января 2017 года прошло более восьми тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 400 тысяч человек. Городские учреждения культуры провели более 400 мероприятий, участниками которых стали 40 тысяч человек.



Помимо этого, для массовых гуляний работали две общегородские площадки. С 29 декабря 2016 года по 6 января 2017 года на Рождественской улице



Сквер на площади Горького, который являлся Посещаемость музеев Нижнего Новгорода в новогодние каникулы 2016/2017 гг выросла на 30% по сравнению с периодом каникул 2015/2016 годов. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города.По данным управления, во время новогодних и рождественских праздников муниципальные учреждения культуры работали по специальному графику. Музеи посетили почти 3,5 тысячи человек, что на 30% больше прошлогодних показателей. Самым посещаемым в праздники стал музей-заповедник "Щелоковский хутор", где побывали почти 700 человек.Кроме того, около десяти тысяч человек посетили театры , кинотеатры, а самым популярным в праздники стал Нижегородский планетарий, зрителями его программ стали около четырех тысяч человек.В целом в Нижнем Новгороде с последней недели декабря 2016 года до 8 января 2017 года прошло более восьми тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 400 тысяч человек. Городские учреждения культуры провели более 400 мероприятий, участниками которых стали 40 тысяч человек.Помимо этого, для массовых гуляний работали две общегородские площадки. С 29 декабря 2016 года по 6 января 2017 года на Рождественской улице прошла "Зимовка на Рождественской". Для гостей работали фотозоны, ярмарка, проводились мастер-классы. Всего гостями площадки за праздники стали две тысячи человек. На этой площадке действует бесплатный каток, который за новогодние дни посетили 700 человек. При благоприятных погодных условиях каток продолжит свою работу до конца февраля.Сквер на площади Горького, который являлся главной площадкой для новогодних уличных празднований, с момента открытия (с 24 декабря 2016 года) посетили около 60 тысяч человек, в том числе 20 тысяч человек - в новогоднюю ночь.

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