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Культура и отдых

ОМК объявила конкурс на монументальную роспись фасада Выксунского метзавода площадью 10 тысяч кв метров

10 января 2017 15:55  [343] Культура и отдых
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) АО "Объединенная металлургическая компания" учредила конкурс на монументальную роспись фасада Выксунского металлургического завода (Выкса, Нижегородская область) площадью 10 тысяч кв метров. Об этом сообщается на сайте фестиваля городской культуры "Арт-oвраг".

Согласно информации, роспись должна быть нанесена на здание толстолистового прокатного стана ВМЗ. В конкурсе "Выкса 10000" могут участвовать как российские, так и иностранные художники, дизайнеры, архитекторы, однако любой участник должен иметь опыт создания монументальных уличных произведений.

Как отмечается в документации, основной целью конкурса является популяризация монументальной живописи как современного вида изобразительного искусства и привлечение внимания к культуре в общественном пространстве. Эскизы должны соответствовать темам "молодости, интеллекта, металла, высоты" или "открытости прогрессу и знаниям, рождения новых смыслов в движении и преодолении".

Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца января 2017 года. После этого организаторы отберут 50 номинантов, из которых и будет выбран победитель. Он получит премию в размере 1 млн рублей. Реализация же автором собственного проекта будет осуществляться за счет организаторов. Срок выполнения работ – 15 марта-10 июня. Проект будет презентован в рамках фестиваля "Арт-oвраг" 16-18 июня.

Напомним, в 2016 году VI фестиваль городской культуры "Арт-овраг" проходил в Выксе 3-5 июня.

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