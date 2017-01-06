Инвестор намерен взыскать с нижегородской администрации затраты на подготовку к реконструкции дома №1 по ул. Стрелка Бизнес

Дом №1 по улице Стрелка Фото: Google maps (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Инвестор намерен взыскать через суд с нижегородской администрации свои затраты на подготовку к реконструкции дома №1 по ул. Стрелка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил юрисконсульт нижегородской общественной организации инвестиционного развития "Новый город" Роман Чернышев 10 января 2017 года.







Юрисконсульт "Нового города" Роман Чернышев заявил, что "реализация инвестпроекта стала невозможной исключительно по вине КУГИ (комитет по управлению городским имуществом горадминистрации), который вместо оказания содействия в течение трех лет занимался волокитой".



"27 декабря 2012 года с нашей организацией был заключен инвестконтракт на капремонт помещений в этом доме. На момент передачи в аренду дом уже находился в аварийном состоянии, и начать его реконструкцию можно было только после получения разрешения администрации. Однако до этого необходимо было решить технические вопросы: объединить помещения в единый объект – здание, сформировать земельные участки, необходимые для получения техусловий, решить вопросы с департаментом архитектуры – возможна ли реконструкция здания, поскольку здание якобы подлежало сносу. Эти вопросы входят исключительно в компетенцию КУГИ, так как он является собственником здания, и в соответствии с инвестиционным контрактом у администрации города в лице комитета также есть обязанности, как и у инвестора. На решение этих вышеназванных вопросов у комитета ушло полтора года", - рассказал Роман Чернышев.



Затем, по его словам, администрация города в течение полутора лет оформляла права пользования организации земельными участками. "Оформление этих участков было необходимо только для получения в ресурсных организациях технических условий. Все это время мы не имели права приступить к работе, либо использовать аварийное здание по назначению, а арендную плату платили", - отметил юрисконсульт.



Роман Чернышев рассказал, что в течение 2014-2015 годов организацией был разработан проект реконструкции здания, и, после получения положительного заключения экспертизы, 5 сентября 2016 года глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов выдал разрешение на реконструкцию.



"Однако в это же время КУГИ направил нам уведомление об отказе от договора аренды вышеназванного здания с 12 сентября 2016 года. В настоящее время мы подали иск о признании уведомления незаконным", - рассказал Роман Чернышев.



Юрисконсульт также отметил, что в 2016 году КУГИ дважды повышал арендную плату за пользование зданием. "В соответствии с Гражданским кодексом РФ комитет не вправе повышать размер арендной платы более одного раза в год. Это и стало причиной того, что мы приостановили оплату арендных платежей. В соответствии с законодательством РФ мы были вынуждены заказать независимую оценку размера арендной платы, и позднее эксперты подтвердили нам, что арендная плата, предложенная комитетом, значительно выше рыночной. Администрация согласилась с отчетом независимых оценщиков, о чем было составлено дополнительное соглашение к договору аренды", - отметил Чернышев.



Юрисконсульт отметил, что в случае расторжения инвестиционного контракта организация намерена взыскать с администрации города свои затраты на подготовку к реконструкции дома.



"На проектирование, получение техусловий, техническую документацию мы направили порядка 9 млн рублей. По таким сложным объектам вообще стоит освобождать инвесторов от арендной платы. Мы хотели сделать там бизнес-центр для поддержки и развития предпринимательства и гостиницу, благоустроить территорию, прилегающую к зданию, к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. А в итоге может получиться так, что гостей города по дороге к стадиону будет встречать такое неприглядное полуразрушенное строение", - добавил юрисконсульт.



Инвестор намерен взыскать через суд с нижегородской администрации свои затраты на подготовку к реконструкции дома №1 по ул. Стрелка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил юрисконсульт нижегородской общественной организации инвестиционного развития "Новый город" Роман Чернышев 10 января 2017 года. В декабре 2016 года сообщалось , что администрация намерена расторгнуть с "Новым городом" инвестконтракт на реконструкцию дома №1 по ул.Стрелка. Данное намерение в администрации объяснили, в частности, задолженностью организации по арендным платежам, отсутствием проекта по капремонту объекта и, соответственно, тем, что не начаты сами работы.Юрисконсульт "Нового города" Роман Чернышев заявил, что "реализация инвестпроекта стала невозможной исключительно по вине КУГИ (комитет по управлению городским имуществом горадминистрации), который вместо оказания содействия в течение трех лет занимался волокитой"."27 декабря 2012 года с нашей организацией был заключен инвестконтракт на капремонт помещений в этом доме. На момент передачи в аренду дом уже находился в аварийном состоянии, и начать его реконструкцию можно было только после получения разрешения администрации. Однако до этого необходимо было решить технические вопросы: объединить помещения в единый объект – здание, сформировать земельные участки, необходимые для получения техусловий, решить вопросы с департаментом архитектуры – возможна ли реконструкция здания, поскольку здание якобы подлежало сносу. Эти вопросы входят исключительно в компетенцию КУГИ, так как он является собственником здания, и в соответствии с инвестиционным контрактом у администрации города в лице комитета также есть обязанности, как и у инвестора. На решение этих вышеназванных вопросов у комитета ушло полтора года", - рассказал Роман Чернышев.Затем, по его словам, администрация города в течение полутора лет оформляла права пользования организации земельными участками. "Оформление этих участков было необходимо только для получения в ресурсных организациях технических условий. Все это время мы не имели права приступить к работе, либо использовать аварийное здание по назначению, а арендную плату платили", - отметил юрисконсульт.Роман Чернышев рассказал, что в течение 2014-2015 годов организацией был разработан проект реконструкции здания, и, после получения положительного заключения экспертизы, 5 сентября 2016 года глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов выдал разрешение на реконструкцию."Однако в это же время КУГИ направил нам уведомление об отказе от договора аренды вышеназванного здания с 12 сентября 2016 года. В настоящее время мы подали иск о признании уведомления незаконным", - рассказал Роман Чернышев.Юрисконсульт также отметил, что в 2016 году КУГИ дважды повышал арендную плату за пользование зданием. "В соответствии с Гражданским кодексом РФ комитет не вправе повышать размер арендной платы более одного раза в год. Это и стало причиной того, что мы приостановили оплату арендных платежей. В соответствии с законодательством РФ мы были вынуждены заказать независимую оценку размера арендной платы, и позднее эксперты подтвердили нам, что арендная плата, предложенная комитетом, значительно выше рыночной. Администрация согласилась с отчетом независимых оценщиков, о чем было составлено дополнительное соглашение к договору аренды", - отметил Чернышев.Юрисконсульт отметил, что в случае расторжения инвестиционного контракта организация намерена взыскать с администрации города свои затраты на подготовку к реконструкции дома."На проектирование, получение техусловий, техническую документацию мы направили порядка 9 млн рублей. По таким сложным объектам вообще стоит освобождать инвесторов от арендной платы. Мы хотели сделать там бизнес-центр для поддержки и развития предпринимательства и гостиницу, благоустроить территорию, прилегающую к зданию, к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. А в итоге может получиться так, что гостей города по дороге к стадиону будет встречать такое неприглядное полуразрушенное строение", - добавил юрисконсульт. Напомним , что до конца 2017 года правительство Нижегородской области планирует снести порядка 40 объектов, находящихся на территории Стрелки. Дом №1 по ул. Стрелка в этот список не входит.

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