Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Бизнес
10 января 2017 17:31  [358] Горадминистрация намерена продать свой пакет акций "Нижегородской ярмарки"
10 января 2017 16:04  [348] Инвестор намерен взыскать с нижегородской администрации затраты на подготовку к реконструкции дома №1 по ул. Стрелка
09 января 2017 13:16  [275] ВТБ открыл Нижегородскому машиностроительному заводу кредитную линию на 8 млрд рублей
30 декабря 2016 12:17  [354] Организаторы акции "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде вручили сертификаты победителям
30 декабря 2016 09:30  [760] Нижегородское ООО "ТДМ-4" погасило долги по зарплате в размере 1,1 млн рублей после вмешательства прокуратуры
29 декабря 2016 18:10  [784] Альфа-Банк организовал возможность создания счета и отправку его контрагентам в формате PDF через мобильное приложение
29 декабря 2016 16:40  [880] Компания "Эко-Инвест" планирует вложить 776 млн рублей в строительство полигона ТБО в Нижегородской области
29 декабря 2016 16:10  [337] Около 50 тысяч владельцев банковских карт приняли участие в акции Волго-Вятского Сбербанка
29 декабря 2016 12:00  [988] Олег Шавин покинул пост директора "Нижновэнерго"
28 декабря 2016 18:45  [1089] Строительная площадка ЖК "Маршал Град" в Нижнем Новгороде
Бизнес

Инвестор намерен взыскать с нижегородской администрации затраты на подготовку к реконструкции дома №1 по ул. Стрелка

10 января 2017 16:04  [348] Бизнес
Дом №1 по улице Стрелка (Фото: Google maps)

Дом №1 по улице Стрелка

Фото: Google maps

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Инвестор намерен взыскать через суд с нижегородской администрации свои затраты на подготовку к реконструкции дома №1 по ул. Стрелка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил юрисконсульт нижегородской общественной организации инвестиционного развития "Новый город" Роман Чернышев 10 января 2017 года.

В декабре 2016 года сообщалось, что администрация намерена расторгнуть с "Новым городом" инвестконтракт на реконструкцию дома №1 по ул.Стрелка. Данное намерение в администрации объяснили, в частности, задолженностью организации по арендным платежам, отсутствием проекта по капремонту объекта и, соответственно, тем, что не начаты сами работы.

Юрисконсульт "Нового города" Роман Чернышев заявил, что "реализация инвестпроекта стала невозможной исключительно по вине КУГИ (комитет по управлению городским имуществом горадминистрации), который вместо оказания содействия в течение трех лет занимался волокитой".

"27 декабря 2012 года с нашей организацией был заключен инвестконтракт на капремонт помещений в этом доме. На момент передачи в аренду дом уже находился в аварийном состоянии, и начать его реконструкцию можно было только после получения разрешения администрации. Однако до этого необходимо было решить технические вопросы: объединить помещения в единый объект – здание, сформировать земельные участки, необходимые для получения техусловий, решить вопросы с департаментом архитектуры – возможна ли реконструкция здания, поскольку здание якобы подлежало сносу. Эти вопросы входят исключительно в компетенцию КУГИ, так как он является собственником здания, и в соответствии с инвестиционным контрактом у администрации города в лице комитета также есть обязанности, как и у инвестора. На решение этих вышеназванных вопросов у комитета ушло полтора года", - рассказал Роман Чернышев.

Затем, по его словам, администрация города в течение полутора лет оформляла права пользования организации земельными участками. "Оформление этих участков было необходимо только для получения в ресурсных организациях технических условий. Все это время мы не имели права приступить к работе, либо использовать аварийное здание по назначению, а арендную плату платили", - отметил юрисконсульт.

Роман Чернышев рассказал, что в течение 2014-2015 годов организацией был разработан проект реконструкции здания, и, после получения положительного заключения экспертизы, 5 сентября 2016 года глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов выдал разрешение на реконструкцию.

"Однако в это же время КУГИ направил нам уведомление об отказе от договора аренды вышеназванного здания с 12 сентября 2016 года. В настоящее время мы подали иск о признании уведомления незаконным", - рассказал Роман Чернышев.

Юрисконсульт также отметил, что в 2016 году КУГИ дважды повышал арендную плату за пользование зданием. "В соответствии с Гражданским кодексом РФ комитет не вправе повышать размер арендной платы более одного раза в год. Это и стало причиной того, что мы приостановили оплату арендных платежей. В соответствии с законодательством РФ мы были вынуждены заказать независимую оценку размера арендной платы, и позднее эксперты подтвердили нам, что арендная плата, предложенная комитетом, значительно выше рыночной. Администрация согласилась с отчетом независимых оценщиков, о чем было составлено дополнительное соглашение к договору аренды", - отметил Чернышев.

Юрисконсульт отметил, что в случае расторжения инвестиционного контракта организация намерена взыскать с администрации города свои затраты на подготовку к реконструкции дома.

"На проектирование, получение техусловий, техническую документацию мы направили порядка 9 млн рублей. По таким сложным объектам вообще стоит освобождать инвесторов от арендной платы. Мы хотели сделать там бизнес-центр для поддержки и развития предпринимательства и гостиницу, благоустроить территорию, прилегающую к зданию, к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. А в итоге может получиться так, что гостей города по дороге к стадиону будет встречать такое неприглядное полуразрушенное строение", - добавил юрисконсульт.

Напомним, что до конца 2017 года правительство Нижегородской области планирует снести порядка 40 объектов, находящихся на территории Стрелки. Дом №1 по ул. Стрелка в этот список не входит.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph