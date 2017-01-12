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Бизнес

ЦБ РФ обратился в суд с иском о банкротстве нижегородского "Форус Банка"

12 января 2017 13:14  [380] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Центральный банк РФ обратился в суд с иском о банкротстве АО "Форус Банк" (Нижний Новгород). Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, заявление о признании должника банкротом поступило в суд 11 января 2017 года. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Форус Банка" 19 декабря 2016 года. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации. В АО "Форус Банк" была назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации были приостановлены.

Агентом для выплат вкладчикам "Форус Банка" Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало АО "Россельхозбанк".

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