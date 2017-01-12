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Происшествия

Пропавший 2 января нижегородец Александр Терновский найден живым

13 января 2017 12:36  [641] Происшествия
Пропавший 2 января нижегородец Александр Терновский найден живым. Об этом сообщил поисково-спасательный "Волонтер" вечером 12 января 2017 года.

Причины исчезновения нижегородца не называются.

Напомним, 38-летний Александр Терновский 1 января 2017 выехал из дома на работу в г. Городец, но до работы не доехал. В ночь с 1 на 2 января ночевал у друга в мкр Щербинки, утром друг посадил его на маршрутку №19, однако дома он так и не появился. Телефон появился в сети около 7 января, на звонок ответил незнакомый мужчина, после чего телефон был снова отключен.

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