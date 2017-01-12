Три человека погибли при столкновении автомобилей ВАЗ и Lexus в Нижегородской области 14 января Происшествия

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Три человека погибли при столкновении автомобилей ВАЗ и Lexus в Нижегородской области 14 января. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД России по Нижегородской области Игорь Михайлушкин.



Согласно информации, авария произошла около 15:00 на автодороге "Кстово - Дальнее Константиново" в Нижегородской области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Lexus. В результате столкновения три человека из ВАЗа (водитель — мужчина и две женщины-пассажирки) погибли. В иномарке никто не пострадал.





Три человека погибли при столкновении автомобилей ВАЗ и Lexus в Нижегородской области 14 января. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД России по Нижегородской области Игорь Михайлушкин.Согласно информации, авария произошла около 15:00 на автодороге "Кстово - Дальнее Константиново" в Нижегородской области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Lexus. В результате столкновения три человека из ВАЗа (водитель — мужчина и две женщины-пассажирки) погибли. В иномарке никто не пострадал. Напомним , что пятилетний ребенок погиб в ДТП на автотрассе "Работки-Порецкое" в Нижегородской области 14 января 2017 года.

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