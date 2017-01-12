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Общество

Нижегородская администрация планирует сдать в аренду для реставрации четыре аварийных здания в 2017 году

17 января 2017 15:28  [277] Общество
д.17 по ул. Почтовый съезд (Фото: Яндекс-Карты)

д.17 по ул. Почтовый съезд

Фото: Яндекс-Карты

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация планирует сдать в аренду для реставрации четыре аварийных "исторически ценных" здания в 2017 году. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Ирина Брагина на заседании комиссии Гордумы по строительству 17 января 2017 года.

По ее словам, сейчас прорабатывается вопрос о сдаче в аренду четырех объектов, которые признаны аварийными, не подлежат сносу и являются объектами культурного наследия или относятся к "ценной исторической среде": д.17 по ул. Почтовый съезд, д.35 и 39 по ул. Грузинская и д.8 по ул.Варварская.

"Дом №17 по ул. Почтовый съезд не является ОКН, но относится к охранной зоне домика Каширина. Во II квартале 2017 года это здание планируется выставить на торги. По их итогам инвестор получит право аренды на пять лет и будет обязан восстановить объект", - рассказала зампредседателя КУГИ и ЗР.

Ирина Брагина пояснила НИА "Нижний Новгород", что право аренды на остальные объекты планируется реализовать с аукциона до конца 2017 года. "К дому №39 по ул. Грузинской проявила интерес Нижегородская епархия, готовая провести его ремонт. Дом №8 по ул. Варварской пока не полностью расселен, по решению суда мы должны выплатить одному из собственников 4 млн рублей в качестве компенсации", - добавила зампредседателя КУГИ.

Напомним, в феврале 2016 года администрация Нижнего Новгорода разработала механизм передачи инвесторам для восстановления ветхих зданий-объектов культурного наследия. Администрация тогда сообщала, что инвестор будет полностью освобожден от арендной платы, но вместе с тем возьмет на себя обязательства по изготовлению паспорта здания, акта технического состояния и проектной документации по его сохранению, а также реконструкции.

В ходе пилотного проекта был сдан в аренду для дальнейшей реставрацией дом Котельникова 1870 года постройки. Регистрацию дома в рамках пилотного проекта администрация была намерена завершить в июне 2015 года. Однако к этому сроку проект по передаче дома, разработанный горадминистрацией, был признан депутатами недоработанным. Заместитель председателя КУГИ и ЗР Татьяна Терехина отметила тогда, что пилотный проект будет готов к реализации, в лучшем случае, к концу 2015 года.

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