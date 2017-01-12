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Политика

"Ирина Переслегина обладает всеми возможностями для реализации себя на посту министра", - Юрий Тарасов

18 января 2017 18:19  [168] Политика
Юрий Тарасов

Юрий Тарасов

"Ирина Переслегина обладает всеми возможностями для реализации себя на посту министра", - заявил журналистам главный врач ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр", д.м.н., заслуженный врач РФ Юрий Тарасов, комментируя назначение Ирины Переслегиной министром здравоохранения Нижегородской области.

Юрий Тарасов с 2005 по 2007 годы возглавлял департамент здравоохранения региона, который позднее был преобразован в министерство.

Он отметил, что, будучи главой областного департамента, пригласил Ирину Переслегину в 2005 году на должность своего первого заместителя. "Я считаю, что я в своем выборе не ошибся по той простой причине, что работая вместе с ней и наблюдая за ее работой с 2005 года, я пришел к выводу, что этот человек очень трудолюбивый, всегда нацеленный на результат. Поэтому неудивительно, что те программы, которые сегодня на слуху и которые мы принимали в пятом, шестом, седьмом году, в частности программа по родовспоможению сегодня привела к такому результату, что младенческая смертность по Нижегородской области стала ниже среднероссийских показателей", - отметил Тарасов.

"Что касается кардиохирургической помощи, то сегодня наш кардиоцентр вновь начинает приобретать вес, а это направление также разрабатывала Ирина Переслегина. Могу добавить, что наша область одна из немногих, которые в полном объеме выполнили программы развития здравоохранения. Поэтому сегодня, когда встал вопрос о назначении Ирины Александровны, и когда губернатор советовался с профессиональным сообществом врачей по этому поводу, у нас не возникло сомнений, кого предложить на эту должность", - подчеркнул он.

Юрий Тарасов также отметил, что у Ирины Переслегиной есть все возможности для того, чтобы реализовать себя на посту министра: знание кадрового состава, знание базы медицинских учреждений, понимание целей и задач, которые ставит перед ней региональное правительство и губернатор Валерий Шанцев, налаженное взаимодействие с нашими научными учреждениями и федеральными структурами.

Как сообщалось ранее, 18 января 2017 года Ирина Переслегина назначена министром здравоохранения Нижегородской области вместо покинувшего пост Геннадия Кузнецова.

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