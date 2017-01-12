Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий мэра Арзамаса Нижегородской области Татьяны Парусовой Политика

Татьяна Парусова Фото: Городская Дума Арзамаса



Согласно информации, на заседании 19 января 2017 года депутаты одобрили вопрос о досрочной отставке главы МСУ.



Временно исполняющим полномочия главы муниципального образования с 19 января назначен заместитель председателя Думы Михаил Мухин.



Также определены дата и время проведения конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность нового главы города (уже при одноглавой системе) – 10 февраля 2017 года, 13:00. Членами конкурсной комиссии от арзамасской Думы назначены Василий Савинкин, Алексей Царев, Андрей Медин, Роман Кудряшов, Сергей Карпов.



В пресс-службе мэра заявили также, что ряд депутатов сталкиваются с давлением в связи с переходом Арзамаса на одноглавую систему управления МСУ.



Также сообщается, что 18 января арзамасские депутаты получили информацию из прокуратуры и определение областного суда о запрете применения нового Устава города (уже подтвержденного Минюстом) в части перехода на одноглавую систему управления в случае досрочного прекращения полномочий главы МСУ. "Сегодня арзамасские депутаты обратились к главному прокурору Нижегородской области Олегу Понасенко и полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу с просьбой взять под личный контроль и наблюдение за законностью складывающуюся в Арзамасе ситуацию, а также высказать свою официальную позицию по данному вопросу", - говорится в пресс-релизе.







В свою очередь глава администрации города Игорь Киселев судится с Гордумой, он







Также напомним, что Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий мэра Арзамаса Нижегородской области Татьяны Парусовой. Об этом сообщает пресс-служба мэра Арзамаса.Согласно информации, на заседании 19 января 2017 года депутаты одобрили вопрос о досрочной отставке главы МСУ.Временно исполняющим полномочия главы муниципального образования с 19 января назначен заместитель председателя Думы Михаил Мухин.Также определены дата и время проведения конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность нового главы города (уже при одноглавой системе) – 10 февраля 2017 года, 13:00. Членами конкурсной комиссии от арзамасской Думы назначены Василий Савинкин, Алексей Царев, Андрей Медин, Роман Кудряшов, Сергей Карпов.В пресс-службе мэра заявили также, что ряд депутатов сталкиваются с давлением в связи с переходом Арзамаса на одноглавую систему управления МСУ.Также сообщается, что 18 января арзамасские депутаты получили информацию из прокуратуры и определение областного суда о запрете применения нового Устава города (уже подтвержденного Минюстом) в части перехода на одноглавую систему управления в случае досрочного прекращения полномочий главы МСУ. "Сегодня арзамасские депутаты обратились к главному прокурору Нижегородской области Олегу Понасенко и полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу с просьбой взять под личный контроль и наблюдение за законностью складывающуюся в Арзамасе ситуацию, а также высказать свою официальную позицию по данному вопросу", - говорится в пресс-релизе. Напомним , что 17 января глава города – мэр Арзамаса Татьяна Парусова заявила о своей отставке в связи с предстоящим переходом на одноглавую систему.В свою очередь глава администрации города Игорь Киселев судится с Гордумой, он просит признать незаконным решение о переходе Арзамаса на одноглавую систему управления. Заседание суда по иску состоится 20 января. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.Также напомним, что Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев – в ноябре того же года.

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