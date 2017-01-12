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Происшествия

СК проверит правомерность действий администрации района в связи с нижегородским "концлагерем для собак"

20 января 2017 11:48  [235] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту неправомерных действий администрации одного из районов Нижнего Новгорода по обеспечению деятельности приюта для животных. Об этом сообщается на сайте СК РФ 20 января 2016 года.

Согласно информации, поводом для этого стал репортаж в эфире одного из федеральных каналов об очередном факте нечеловеческого обращения с животными в Нижегородской области. "Речь шла об одной из коммерческих организаций Нижнего Новгорода (находится на территории Московского района, - прим. НИА "Нижний Новгород"), специализирующейся на отлове бездомных собак, чья деятельность обеспечивалась средствами, выделяемыми из городского бюджета. При этом в сюжете отчетливо видно, что условия содержания собак невозможно назвать гуманными и подпадающими под какие-либо нормы. Ранее в стенах организации волонтеры обнаружили порядка 200 трупов животных. Предположительно, в целях эвтаназии им вводились препараты с многократно превышенной дозой, вызывающей гибель в жутких муках. Чудом выживших животных оказалось немногим более двух десятков", - говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи должны дать оценку действиям чиновников в связи с выделением и расходованием денежных средств на содержание данного приюта, а также должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за деятельностью таких учреждений.

Кроме того, следователи проверят и другие организации, занимающиеся содержанием животных на территории города. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, в Московский районный суд Нижнего Новгорода поступил административный иск комитета госветнадзора региона о запрете деятельности ООО "ЭБС" из-за многочисленных нарушений, допущенных организацией при отлове и содержании бездомных собак. Дело поступило 21 декабря 2016 года.

Как сообщалось в ноябре 2016 года, по факту жестокого обращения с животными нижегородском пункте временного содержания полицией также возбуждено уголовное дело. Прокуратурой Московского района директору ООО "ЭБС" внесено представление об устранении нарушений требований законодательства.

Напомним также, что в начале ноября 2016 года активистами был обнаружен склад, который арендует ООО "ЭБС", где содержалось более 20 собак с признаками истощения и несколько трупов животных.

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