Жюри определило шорт-лист VI Региональной премии "Серебряный Лучник" – Приволжье Общество





Согласно информации, 20 января 2017 года, завершилось заочное голосование членов жюри за представленные



В результате отбора было определено по три лучших проекта в каждой из девяти номинаций. В шорт-лист вошли проекты из Нижегородской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан, Республики Удмуртия, Пермского края и Республики Татарстан.



Шорт-лист премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье:



1. Корпоративные коммуникации: демонстрация рекорда скорости мобильной сети – 5 Гбит/с. в рамках V Международного бизнес-саммита 2016 (г. Нижний Новгород); социальные и культурные проекты в рамках 175-летия Сбербанка (Волго-Вятский банк Сбербанка России, г. Нижний Новгород); "85 лет нижегородской энергосистеме" (филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Нижний Новгород).



2. Маркетинговые коммуникации: "Время танков": официальный чемпионат Поволжья по World of Tanks (АО "ЭР – Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru"), г. Нижний Новгород); Выставка travel-фотографий "Путешествуй по-настоящему" (ПАО "МегаФон, г. Нижний Новгород); "Пике вверх ногами: укрепление имиджа бренда "ЛУКОЙЛ" в сегменте В2С в семи регионах" (ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт, г. Нижний Новгород).



3. Социальные коммуникации: научный фестиваль о жизни, Вселенной и вообще "42" (Парк науки Нижегородского государственного университета "Лобачевский Lab", г. Нижний Новгород); "Снова 28" (ООО "ПОПС-НН", г. Нижний Новгород); Университет старшего поколения (Фонд "Стратегия Нижний", г. Нижний Новгород).



4. Благотворительность: социальная акция "Окно в мир" (Общественный проект "Ломая барьеры", Республика Башкортостан, г. Уфа); благотворительная акция "Спешите делать добро" (Сабина Гаджиева, г. Нижний Новгород); республиканский конкурс среди женщин-инвалидов "Жемчужина Татарстана" (РОО помощи инвалидам "Жемчужина Татарстана", Республика Татарстан, г. Казань).



5. Продвижение государственных, общественных и социальных программ: школа особых знаний (Пермская краевая Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить", Пермский край, г. Пермь); арт-проект по нанесению граффити на энергообъекты "Нижновэнерго" (филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Нижний Новгород); выставка "Цена жизни" (Благотворительная платформа "ГОРИЗОНТ", г. Нижний Новгород).



6. Развитие и продвижение территорий: "Посмотри на город. Тур первый: Нижегородский Кремль" (ФГУП ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород", г. Нижний Новгород); "I Международная школа бизнеса. Российско-китайский рынок" (ЧОУ ДПО "Международная Академия Развития Бизнеса", Республика Удмуртия, г. Ижевск); социальный проект "Открытка из Ижевска" (IT-компания ООО "Центр Высоких Технологий", Республика Удмуртия, г. Ижевск).



7. Digital-коммуникации: "Годный HR. Развитие сообщества для сотрудников предприятия в социальной сети "вКонтакте" (ПАО "Мотовилихинские заводы", Пермский край, г. Пермь); социальная сеть доноров крови - DonorSearch.org (Некоммерческое партнерство развития донорства "Донор-Сёрч", Республика Татарстан, г. Казань); EdQuest - конструктор образовательных квестов (Арзамасский филиал ННГУ, Нижегородская область, г. Арзамас).



8. Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни: культурно-спортивное движение "Зеленый Фитнес" ("Зеленый Фитнес", Республика Татарстан, г. Казань); XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом (АНО "Дирекция сортивно-массовых мероприятий Ульяновской области", Ульяновская область, г. Ульяновск); проект "Социальные танцы – танцы для всех" (ООО "Студия социальных танцев", г. Нижний Новгород).



9. Продвижение культуры и исторического наследия: возрождение "Парка Победы", (МАУК "Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности", г. Нижний Новгород); "Дворник преображает Ижевск, рисуя картины на снегу" (Семен Бухарин, Иван Бухарин, Республика Удмуртия, г. Ижевск); фестиваль "Всемирный день пельменя" (Министерство национальной политики Удмуртской республики и ООО "Творческая группа "Восемь человек", Республика Удмуртия, г. Ижевск).



Авторы проектов, прошедших в шорт-лист, приглашаются на публичную защиту, которая состоится 27 января 2017 в ГЦСИ "Арсенал" (Нижний Новгород, Кремль, корпус 6).



СПРАВКА:

Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".



Одной из главных целей премии "Серебряный Лучник" — Приволжье является поощрение лучшего опыта специалистов, занимающихся развитием общественных связей, а также расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Традиционно один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист Национальной премии "Серебряный Лучник", чей автор получит право на его публичную защиту в феврале 2017 года в Москве. Жюри определило шорт-лист VI Региональной премии "Серебряный Лучник" – Приволжье. Об этом сообщают организаторы премии.Согласно информации, 20 января 2017 года, завершилось заочное голосование членов жюри за представленные проекты . Всего на региональную премию было представлено 66 проектов. Жюри оценивали их согласно стандартам: оригинальность замысла и реализации проекта, наличие стратегического подхода к планированию проекта, уровень сложностей целей проекта, эффективность проекта, соответствие результатов поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях.В результате отбора было определено по три лучших проекта в каждой из девяти номинаций. В шорт-лист вошли проекты из Нижегородской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан, Республики Удмуртия, Пермского края и Республики Татарстан.Шорт-лист премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье:1. Корпоративные коммуникации: демонстрация рекорда скорости мобильной сети – 5 Гбит/с. в рамках V Международного бизнес-саммита 2016 (г. Нижний Новгород); социальные и культурные проекты в рамках 175-летия Сбербанка (Волго-Вятский банк Сбербанка России, г. Нижний Новгород); "85 лет нижегородской энергосистеме" (филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Нижний Новгород).2. Маркетинговые коммуникации: "Время танков": официальный чемпионат Поволжья по World of Tanks (АО "ЭР – Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru"), г. Нижний Новгород); Выставка travel-фотографий "Путешествуй по-настоящему" (ПАО "МегаФон, г. Нижний Новгород); "Пике вверх ногами: укрепление имиджа бренда "ЛУКОЙЛ" в сегменте В2С в семи регионах" (ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт, г. Нижний Новгород).3. Социальные коммуникации: научный фестиваль о жизни, Вселенной и вообще "42" (Парк науки Нижегородского государственного университета "Лобачевский Lab", г. Нижний Новгород); "Снова 28" (ООО "ПОПС-НН", г. Нижний Новгород); Университет старшего поколения (Фонд "Стратегия Нижний", г. Нижний Новгород).4. Благотворительность: социальная акция "Окно в мир" (Общественный проект "Ломая барьеры", Республика Башкортостан, г. Уфа); благотворительная акция "Спешите делать добро" (Сабина Гаджиева, г. Нижний Новгород); республиканский конкурс среди женщин-инвалидов "Жемчужина Татарстана" (РОО помощи инвалидам "Жемчужина Татарстана", Республика Татарстан, г. Казань).5. Продвижение государственных, общественных и социальных программ: школа особых знаний (Пермская краевая Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить", Пермский край, г. Пермь); арт-проект по нанесению граффити на энергообъекты "Нижновэнерго" (филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Нижний Новгород); выставка "Цена жизни" (Благотворительная платформа "ГОРИЗОНТ", г. Нижний Новгород).6. Развитие и продвижение территорий: "Посмотри на город. Тур первый: Нижегородский Кремль" (ФГУП ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород", г. Нижний Новгород); "I Международная школа бизнеса. Российско-китайский рынок" (ЧОУ ДПО "Международная Академия Развития Бизнеса", Республика Удмуртия, г. Ижевск); социальный проект "Открытка из Ижевска" (IT-компания ООО "Центр Высоких Технологий", Республика Удмуртия, г. Ижевск).7. Digital-коммуникации: "Годный HR. Развитие сообщества для сотрудников предприятия в социальной сети "вКонтакте" (ПАО "Мотовилихинские заводы", Пермский край, г. Пермь); социальная сеть доноров крови - DonorSearch.org (Некоммерческое партнерство развития донорства "Донор-Сёрч", Республика Татарстан, г. Казань); EdQuest - конструктор образовательных квестов (Арзамасский филиал ННГУ, Нижегородская область, г. Арзамас).8. Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни: культурно-спортивное движение "Зеленый Фитнес" ("Зеленый Фитнес", Республика Татарстан, г. Казань); XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом (АНО "Дирекция сортивно-массовых мероприятий Ульяновской области", Ульяновская область, г. Ульяновск); проект "Социальные танцы – танцы для всех" (ООО "Студия социальных танцев", г. Нижний Новгород).9. Продвижение культуры и исторического наследия: возрождение "Парка Победы", (МАУК "Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности", г. Нижний Новгород); "Дворник преображает Ижевск, рисуя картины на снегу" (Семен Бухарин, Иван Бухарин, Республика Удмуртия, г. Ижевск); фестиваль "Всемирный день пельменя" (Министерство национальной политики Удмуртской республики и ООО "Творческая группа "Восемь человек", Республика Удмуртия, г. Ижевск).Авторы проектов, прошедших в шорт-лист, приглашаются на публичную защиту, которая состоится 27 января 2017 в ГЦСИ "Арсенал" (Нижний Новгород, Кремль, корпус 6).СПРАВКА:Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".Одной из главных целей премии "Серебряный Лучник" — Приволжье является поощрение лучшего опыта специалистов, занимающихся развитием общественных связей, а также расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Традиционно один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист Национальной премии "Серебряный Лучник", чей автор получит право на его публичную защиту в феврале 2017 года в Москве.

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