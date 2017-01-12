Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
20 января 2017 18:05  [232] Жюри определило шорт-лист VI Региональной премии "Серебряный Лучник" – Приволжье
20 января 2017 17:36  [260] Администрация Нижнего Новгорода выдала разрешение на ввод в эксплуатацию дома-долгостроя на ул. Украинской
20 января 2017 15:25  [181] Горадминистрация планирует принять концепцию развития парков и скверов Нижнего Новгорода до конца февраля 2017 года
20 января 2017 14:48  [220] Нижегородская администрация рассчитывает на возврат неиспользованных 19 млн рублей на вывоз снега
20 января 2017 14:09  [170] Роспотребнадзор выявил "незамерзайку" семи марок с превышением метанола в Нижегородской области с 23 декабря 2016 года
20 января 2017 13:06  [178] Синоптики прогнозируют в Нижегородской области потепление до 0° и снегопады 23-24 января
19 января 2017 18:29  [392] Нижегородское УФАС зафиксировало в "НОФ" наибольшее количество максимальных цен на лекарства во II полугодии 2016 года
19 января 2017 18:28  [162] "Ростелеком" завершил прием заявок на конкурс "Классный интернет"
19 января 2017 17:34  [253] Более 400 человек приняли участие в IV фестивале "РобоФест-Нижний Новгород-2017" 19 января
19 января 2017 16:27  [196] Нижегородская администрация изменила способ приватизации помещения в доходном доме Переплетчикова
Общество

Жюри определило шорт-лист VI Региональной премии "Серебряный Лучник" – Приволжье

20 января 2017 18:05  [232] Общество

Жюри определило шорт-лист VI Региональной премии "Серебряный Лучник" – Приволжье. Об этом сообщают организаторы премии.

Согласно информации, 20 января 2017 года, завершилось заочное голосование членов жюри за представленные проекты. Всего на региональную премию было представлено 66 проектов. Жюри оценивали их согласно стандартам: оригинальность замысла и реализации проекта, наличие стратегического подхода к планированию проекта, уровень сложностей целей проекта, эффективность проекта, соответствие результатов поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях.

В результате отбора было определено по три лучших проекта в каждой из девяти номинаций. В шорт-лист вошли проекты из Нижегородской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан, Республики Удмуртия, Пермского края и Республики Татарстан.

Шорт-лист премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье:

1. Корпоративные коммуникации: демонстрация рекорда скорости мобильной сети – 5 Гбит/с. в рамках V Международного бизнес-саммита 2016 (г. Нижний Новгород); социальные и культурные проекты в рамках 175-летия Сбербанка (Волго-Вятский банк Сбербанка России, г. Нижний Новгород); "85 лет нижегородской энергосистеме" (филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Нижний Новгород).

2. Маркетинговые коммуникации: "Время танков": официальный чемпионат Поволжья по World of Tanks (АО "ЭР – Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru"), г. Нижний Новгород); Выставка travel-фотографий "Путешествуй по-настоящему" (ПАО "МегаФон, г. Нижний Новгород); "Пике вверх ногами: укрепление имиджа бренда "ЛУКОЙЛ" в сегменте В2С в семи регионах" (ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт, г. Нижний Новгород).

3. Социальные коммуникации: научный фестиваль о жизни, Вселенной и вообще "42" (Парк науки Нижегородского государственного университета "Лобачевский Lab", г. Нижний Новгород); "Снова 28" (ООО "ПОПС-НН", г. Нижний Новгород); Университет старшего поколения (Фонд "Стратегия Нижний", г. Нижний Новгород).

4. Благотворительность: социальная акция "Окно в мир" (Общественный проект "Ломая барьеры", Республика Башкортостан, г. Уфа); благотворительная акция "Спешите делать добро" (Сабина Гаджиева, г. Нижний Новгород); республиканский конкурс среди женщин-инвалидов "Жемчужина Татарстана" (РОО помощи инвалидам "Жемчужина Татарстана", Республика Татарстан, г. Казань).

5. Продвижение государственных, общественных и социальных программ: школа особых знаний (Пермская краевая Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить", Пермский край, г. Пермь); арт-проект по нанесению граффити на энергообъекты "Нижновэнерго" (филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Нижний Новгород); выставка "Цена жизни" (Благотворительная платформа "ГОРИЗОНТ", г. Нижний Новгород).

6. Развитие и продвижение территорий: "Посмотри на город. Тур первый: Нижегородский Кремль" (ФГУП ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород", г. Нижний Новгород); "I Международная школа бизнеса. Российско-китайский рынок" (ЧОУ ДПО "Международная Академия Развития Бизнеса", Республика Удмуртия, г. Ижевск); социальный проект "Открытка из Ижевска" (IT-компания ООО "Центр Высоких Технологий", Республика Удмуртия, г. Ижевск).

7. Digital-коммуникации: "Годный HR. Развитие сообщества для сотрудников предприятия в социальной сети "вКонтакте" (ПАО "Мотовилихинские заводы", Пермский край, г. Пермь); социальная сеть доноров крови - DonorSearch.org (Некоммерческое партнерство развития донорства "Донор-Сёрч", Республика Татарстан, г. Казань); EdQuest - конструктор образовательных квестов (Арзамасский филиал ННГУ, Нижегородская область, г. Арзамас).

8. Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни: культурно-спортивное движение "Зеленый Фитнес" ("Зеленый Фитнес", Республика Татарстан, г. Казань); XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом (АНО "Дирекция сортивно-массовых мероприятий Ульяновской области", Ульяновская область, г. Ульяновск); проект "Социальные танцы – танцы для всех" (ООО "Студия социальных танцев", г. Нижний Новгород).

9. Продвижение культуры и исторического наследия: возрождение "Парка Победы", (МАУК "Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности", г. Нижний Новгород); "Дворник преображает Ижевск, рисуя картины на снегу" (Семен Бухарин, Иван Бухарин, Республика Удмуртия, г. Ижевск); фестиваль "Всемирный день пельменя" (Министерство национальной политики Удмуртской республики и ООО "Творческая группа "Восемь человек", Республика Удмуртия, г. Ижевск).

Авторы проектов, прошедших в шорт-лист, приглашаются на публичную защиту, которая состоится 27 января 2017 в ГЦСИ "Арсенал" (Нижний Новгород, Кремль, корпус 6).

СПРАВКА:
Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Одной из главных целей премии "Серебряный Лучник" — Приволжье является поощрение лучшего опыта специалистов, занимающихся развитием общественных связей, а также расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Традиционно один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист Национальной премии "Серебряный Лучник", чей автор получит право на его публичную защиту в феврале 2017 года в Москве.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Премия
Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph