Ростелеком
Популярные комментарии за год
27 января 2016 13:18  [3895] "Три человека умерли от гриппа в Нижнем Новгороде в январе 2016 года", - Александр Разумовский
05 октября 2016 15:13  [3812] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [3360] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
10 июня 2016 18:26  [3163] "Считаю целесообразной проверку законности безвозмездной передачи епархии усадьбы Приклонских-Рукавишниковых", - Жанна Потравко
06 июля 2016 15:31  [2759] "Справедливая Россия" рассчитывает получить не менее пяти мандатов по партсписку на выборах в ЗС НО", - Александр Бочкарев
28 ноября 2016 17:53  [2445] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
12 сентября 2016 15:52  [1996] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
29 марта 2016 19:11  [1977] "Нижегородская область - один из ведущих субъектов РФ", - Владимир Путин
31 марта 2016 13:14  [1928] "Запретов проведения культурных мероприятий и праздничных демонстраций на ул. Большой Покровской не будет", - Евгений Лебедев
26 августа 2016 19:00  [1847] "Крупные компании монополизируют малый бизнес, убивая экономику страны", - Ирина Хакамада
Последние новости рубрики Политика
23 января 2017 12:02  [95] "Высокий результат "Единой России" в Нижегородской области нашел подтверждение в кадровых назначениях", - Александр Щелоков
23 января 2017 11:52  [281] Алексей Шиканов может покинуть пост начальника ГУ МЧС по Нижегородской области, - источник
22 января 2017 17:10  [246] "Риторика выступлений на дискуссионных площадках съезда – конкретная, деловая, технологичная", - Александр Табачников
22 января 2017 16:45  [407] Валерий Шанцев избран в Высший совет партии "Единая Россия" 22 января
20 января 2017 14:35  [709] Игорь Киселев не исключает возможности участия в конкурсе по избранию мэра Арзамаса Нижегородской области
20 января 2017 13:40  [553] Владимир Челомин намерен возглавить Фонд капремонта МКД Нижегородской области
20 января 2017 13:36  [372] Девять нижегородских единороссов примут участие в XVI съезде партии в Москве 21-22 января
20 января 2017 12:30  [454] Суд отложил дело по обвинению нижегородских чиновников в халатности из-за болезни главы Ленинского района
19 января 2017 16:16  [809] Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий мэра Арзамаса Нижегородской области Татьяны Парусовой
19 января 2017 15:23  [363] "Законопроект о доступе инвалидов в торговые объекты не совсем понятен", - Александр Бочкарев
Политика

"Высокий результат "Единой России" в Нижегородской области нашел подтверждение в кадровых назначениях", - Александр Щелоков

23 января 2017 12:02  [95] Политика
Александр Щелоков

Александр Щелоков

"Высокий результат "Единой России" в Нижегородской области нашел подтверждение в кадровых назначениях", - показатель роста авторитета Нижегородского регионального отделения (НРО)", - сказал руководитель исполнительного комитета НРО "Единой России" Александр Щелоков, комментируя итоги XVI съезда партии в Москве, прошедшего 20-21 января 2017 года.

Он отметил, что ранее в генсовет от нижегородского регионального отделения входили только Вадим Булавинов и Людмила Ветюгова, а в высшем совете представителей НРО не было.

"Валерий Шанцев – в высшем совете партии, Владимир Панов, Александр Табачников, Вячеслав Никонов – в генеральном совете. Кроме того, Никонов – в президиуме генсовета. Эти избрания – оценка эффективности работы регионального отделения в 2016 году, на который выпала и сложнейшая избирательная кампания, и ежедневная деятельность по укреплению доверия к партии, выразившаяся в огромном количестве встреч с людьми, в решении разнообразных проблем граждан, в законотворческой деятельности", - подчеркнул Александр Щелоков.

"Высокий результат "Единой России" на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Нижегородской области как показатель роста авторитета регионального отделения, его руководителей, избранных депутатов нашел подтверждение в кадровых назначениях на съезде – это естественно и справедливо", - добавил он.

"Теперь необходимо продолжение повседневной работы на еще более высоком уровне, соответствующем новому высокому партийному положению наших коллег и товарищей по партии", - резюмировал Щелоков.

Напомним, что девять нижегородских единороссов принимали участие в XVI съезде партии в Москве 21-22 января 2017 года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph