"Высокий результат "Единой России" в Нижегородской области нашел подтверждение в кадровых назначениях", - Александр Щелоков Политика

Александр Щелоков



Он отметил, что ранее в генсовет от нижегородского регионального отделения входили только Вадим Булавинов и Людмила Ветюгова, а в высшем совете представителей НРО не было.



"Валерий Шанцев – в высшем совете партии, Владимир Панов, Александр Табачников, Вячеслав Никонов – в генеральном совете. Кроме того, Никонов – в президиуме генсовета. Эти избрания – оценка эффективности работы регионального отделения в 2016 году, на который выпала и сложнейшая избирательная кампания, и ежедневная деятельность по укреплению доверия к партии, выразившаяся в огромном количестве встреч с людьми, в решении разнообразных проблем граждан, в законотворческой деятельности", - подчеркнул Александр Щелоков.



"Высокий результат "Единой России" на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Нижегородской области как показатель роста авторитета регионального отделения, его руководителей, избранных депутатов нашел подтверждение в кадровых назначениях на съезде – это естественно и справедливо", - добавил он.



"Теперь необходимо продолжение повседневной работы на еще более высоком уровне, соответствующем новому высокому партийному положению наших коллег и товарищей по партии", - резюмировал Щелоков.



"Высокий результат "Единой России" в Нижегородской области нашел подтверждение в кадровых назначениях", - показатель роста авторитета Нижегородского регионального отделения (НРО)", - сказал руководитель исполнительного комитета НРО "Единой России" Александр Щелоков, комментируя итоги XVI съезда партии в Москве, прошедшего 20-21 января 2017 года.Он отметил, что ранее в генсовет от нижегородского регионального отделения входили только Вадим Булавинов и Людмила Ветюгова, а в высшем совете представителей НРО не было."Валерий Шанцев – в высшем совете партии, Владимир Панов, Александр Табачников, Вячеслав Никонов – в генеральном совете. Кроме того, Никонов – в президиуме генсовета. Эти избрания – оценка эффективности работы регионального отделения в 2016 году, на который выпала и сложнейшая избирательная кампания, и ежедневная деятельность по укреплению доверия к партии, выразившаяся в огромном количестве встреч с людьми, в решении разнообразных проблем граждан, в законотворческой деятельности", - подчеркнул Александр Щелоков."Высокий результат "Единой России" на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Нижегородской области как показатель роста авторитета регионального отделения, его руководителей, избранных депутатов нашел подтверждение в кадровых назначениях на съезде – это естественно и справедливо", - добавил он."Теперь необходимо продолжение повседневной работы на еще более высоком уровне, соответствующем новому высокому партийному положению наших коллег и товарищей по партии", - резюмировал Щелоков. Напомним , что девять нижегородских единороссов принимали участие в XVI съезде партии в Москве 21-22 января 2017 года.

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