Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин планирует впервые отчитаться перед Гордумой в марте 2017 года Политика

Иван Карнилин Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Первый отчет главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина перед Гордумой запланирован на март 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской Думы Марина Полевая 25 января.



Согласно предоставленной информации, отчет главы города будет представлен на заседании Думы в марте 2017 года в соответствии с Положением о порядке осуществления городской Думой контроля за исполнением органами МСУ и должностными лицами МСУ полномочий по решению вопросов местного значения.



"Отчетный период - с начала работы городской Думы VI созыва - с сентября 2015 года и за 2016 год", - отметила Марина Полевая.



В пресс-службе администрации, в свою очередь, сообщили, что отчет главы администрации Сергея Белова запланирован, как и в 2016 году, на май. Отчетный период – 2016 год.



Отчет Ивана Карнилина в марте будет первым его отчетом в должности главы города.



Схожие изменения юридическое управление



Первый отчет главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина перед Гордумой запланирован на март 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской Думы Марина Полевая 25 января.Согласно предоставленной информации, отчет главы города будет представлен на заседании Думы в марте 2017 года в соответствии с Положением о порядке осуществления городской Думой контроля за исполнением органами МСУ и должностными лицами МСУ полномочий по решению вопросов местного значения."Отчетный период - с начала работы городской Думы VI созыва - с сентября 2015 года и за 2016 год", - отметила Марина Полевая.В пресс-службе администрации, в свою очередь, сообщили, что отчет главы администрации Сергея Белова запланирован, как и в 2016 году, на май. Отчетный период – 2016 год.Отчет Ивана Карнилина в марте будет первым его отчетом в должности главы города. Напомним , в феврале 2016 года Гордума перенесла первый отчет о деятельности главы Нижнего Новгорода на 2017 год. Согласно принятым тогда изменениям, годовой отчет главы города будет проходить в первом квартале года после исполнения им полномочий в течение 12 месяцев (Иван Карнилин избран в октябре 2015 года, - прим. НИА "Нижний Новгород").Схожие изменения юридическое управление предлагало внести для отчета сити-менеджера, однако члены комиссии предложили сохранить прежние сроки - в день отчета по исполнению бюджета в мае. Первый отчет Сергея Белова на посту главы горадминистрации в мае 2016 года Гордума одобрила Напомним также , что согласно принятому в мае 2015 года Гордумой решению неудовлетворительная оценка деятельности главы города по результатам его отчета, данная два раза подряд, является основанием для удаления его в отставку. Принятие Думой решения о признания неудовлетворительной деятельности главы администрации в части, касающейся решения вопросов местного значения, может служить основанием для расторжения контракта с ним.

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