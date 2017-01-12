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Политика

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин планирует впервые отчитаться перед Гордумой в марте 2017 года

25 января 2017 12:13  [88] Политика
Иван Карнилин (Фото: НИА Нижний Новгород)

Иван Карнилин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Первый отчет главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина перед Гордумой запланирован на март 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской Думы Марина Полевая 25 января.

Согласно предоставленной информации, отчет главы города будет представлен на заседании Думы в марте 2017 года в соответствии с Положением о порядке осуществления городской Думой контроля за исполнением органами МСУ и должностными лицами МСУ полномочий по решению вопросов местного значения.

"Отчетный период - с начала работы городской Думы VI созыва - с сентября 2015 года и за 2016 год", - отметила Марина Полевая.

В пресс-службе администрации, в свою очередь, сообщили, что отчет главы администрации Сергея Белова запланирован, как и в 2016 году, на май. Отчетный период – 2016 год.

Отчет Ивана Карнилина в марте будет первым его отчетом в должности главы города. Напомним, в феврале 2016 года Гордума перенесла первый отчет о деятельности главы Нижнего Новгорода на 2017 год. Согласно принятым тогда изменениям, годовой отчет главы города будет проходить в первом квартале года после исполнения им полномочий в течение 12 месяцев (Иван Карнилин избран в октябре 2015 года, - прим. НИА "Нижний Новгород").

Схожие изменения юридическое управление предлагало внести для отчета сити-менеджера, однако члены комиссии предложили сохранить прежние сроки - в день отчета по исполнению бюджета в мае. Первый отчет Сергея Белова на посту главы горадминистрации в мае 2016 года Гордума одобрила.

Напомним также, что согласно принятому в мае 2015 года Гордумой решению неудовлетворительная оценка деятельности главы города по результатам его отчета, данная два раза подряд, является основанием для удаления его в отставку. Принятие Думой решения о признания неудовлетворительной деятельности главы администрации в части, касающейся решения вопросов местного значения, может служить основанием для расторжения контракта с ним.

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