"Мы рассчитываем провести минимум три тестовых матча на стадионе в Нижнем Новгороде в апреле 2018 года", - Виталий Мутко Спорт

Виталий Мутко Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Мы рассчитываем провести минимум три тестовых матча на стадионе в Нижнем Новгороде в апреле 2018 года", - сказал журналистам зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко, комментируя итоги инспекционного



По его словам, в ходе сегодняшнего инспекционного визита в Нижний Новгород он поручил подготовить предложения о проведении тестовых матчей.



Заместитель премьер-министра подчеркнул, что в целом остался доволен тем, как Нижний Новгород готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. "Сложные объекты не бывают без проблем, и здесь есть отставание по ряду объектов, но в целом больший объем работ уже выполнен. Стадион тревог не вызывает. Мы рассчитываем, что уже в мае 2017 года подрядчик засеет газон. Тренировочные площадки также в порядке. Мы удовлетворены и хорошими темпами строительства мест размещения туристов. Вызвало тревогу отставание по одной гостинице, но, надеюсь, мы сможем договориться и с инвестором, и с городом, и ввести ее вовремя", - отметил Мутко.



Он также сообщил, что на время ЧМ будет создана дирекция стадиона, он пока будет эксплуатироваться заказчиком – компанией "Спортинжиниринг", а после окончания мундиаля стадион будет передан в управление Нижегородской области. "Мы рассчитываем провести минимум три тестовых матча на стадионе в Нижнем Новгороде в апреле 2018 года", - сказал журналистам зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко, комментируя итоги инспекционного визита в Нижний Новгород 25 января 2017 года.По его словам, в ходе сегодняшнего инспекционного визита в Нижний Новгород он поручил подготовить предложения о проведении тестовых матчей.Заместитель премьер-министра подчеркнул, что в целом остался доволен тем, как Нижний Новгород готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. "Сложные объекты не бывают без проблем, и здесь есть отставание по ряду объектов, но в целом больший объем работ уже выполнен. Стадион тревог не вызывает. Мы рассчитываем, что уже в мае 2017 года подрядчик засеет газон. Тренировочные площадки также в порядке. Мы удовлетворены и хорошими темпами строительства мест размещения туристов. Вызвало тревогу отставание по одной гостинице, но, надеюсь, мы сможем договориться и с инвестором, и с городом, и ввести ее вовремя", - отметил Мутко.Он также сообщил, что на время ЧМ будет создана дирекция стадиона, он пока будет эксплуатироваться заказчиком – компанией "Спортинжиниринг", а после окончания мундиаля стадион будет передан в управление Нижегородской области.

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