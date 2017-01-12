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Спорт

Виталий Мутко сообщил о решении открыть детскую школу футбола на базе тренировочной площадки в Нижнем Новгороде

25 января 2017 17:53  [30] Спорт
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Виталий Мутко сообщил о решении открыть детскую школу футбола на базе тренировочной площадки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на брифинге заместителя премьер-министра РФ, 25 января 2017 года.

По словам Мутко, речь идет об одной из тренировочных площадок, которые будут построены рядом со стадионом к Чемпионату мира по футболу. "Мы сегодня поговорили и решили открыть там детскую спортивную школу по футболу. То есть 250-300 детишек получат возможность бесплатно заниматься футболом. Это серьезные "инвестиции", - добавил он.

Заместитель председателя правительства РФ также отметил, что со времени его предыдущего инспекционного визита в Нижний Новгород (ноябрь 2014 года – прим. НИА "Нижний Новгород") уже заметны большие изменения.

"Вот говорят: большие затраты на Чемпионат мира. У нас нет затрат на Чемпионат мира, у нас есть инвестиции в развитие своей страны. Конечно, спорный вопрос, строили ли мы бы такое количество стадионов или нет. Но, с другой стороны, сейчас XXI век, стадионы будут многофункциональны, это не будет только арена для футбола. Вся концепция подготовки к ЧМ – это проект, который сегодня объединяет десятки инфраструктурных решений, и я считаю, что Нижегородская область очень масштабно развернула работы", - заключил Мутко.

Напомним, зампред правительства РФ Виталий Мутко приехал в Нижний Новгород, чтобы обсудить вопросы подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, 25 января 2017 года.

Как сообщалось ранее, в январе 2016 года FIFA утвердила три предматчевые тренировочные площадки к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Одна из них - на базе детской спортивной школы "Мещера" (ул. Карла Маркса, 17а), вторая - в 200 метрах от дома №19 по ул. Карла Маркса, третья - на стадионе "Локомотив" (пер. Балаклавский,1).

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