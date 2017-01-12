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Культура и отдых

Нижегородская администрация планирует начать реконструкцию театра "Вера" в конце апреля 2017 года

25 января 2017 17:58  [13] Культура и отдых
Здание театра Вера (Фото: НИА Нижний Новгород)

Здание театра Вера

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация планирует начать реконструкцию театра "Вера" в конце апреля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили 25 января в управлении по работе со СМИ со ссылкой на заместителя сити-менеджера Нижнего Новгорода Анатолия Молева.

Согласно предоставленной информации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ планируется начать в конце апреля текущего года. "До этого момента администрации предстоит согласовать с министерством экономики Нижегородской области начальную (максимальную) цену контракта, получить средства областного бюджета, подготовить и провести электронный аукцион на определение генподрядной организации, заключить контракт и оформить разрешение на строительство", - рассказали в горадминистрации.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2017 года. Дата торжественного открытия пока не определена.

В декабре 2016 года сообщалось, что общий объем финансирования реконструкции театра составит чуть более 252 млн рублей, в том числе 235 млн рублей должны составить средства областного бюджета, 17 млн рублей – средства местного бюджета.

Реконструкция здания началась в 2013 году, а уже в 2014 году – ее приостановили. 15 октября 2014 года Гордума по предложению регионального правительства приняла здание театра из областной собственности в муниципальную в стадии реконструкции. При этом ранее планировалось, что здание перейдет на баланс Нижнего Новгорода только после завершения его реконструкции.

Напомним, что 3 декабря 2015 года депутаты Гордумы предложили вернуть здание театра "Вера" из городской обратно в областную собственность, однако в итоге предложение так и не было рассмотрено на заседании Думы. Администрация города обратилась к облправительству с просьбой уменьшить ее долю софинансирования реконструкции театра с 50% до 10%, но тогда данное предложение региональные власти не поддержали. В декабре 2016 года стало известно, что городская администрация выделит 6% от необходимых средств, правительство - 94%, которые город ожидает получить в январе-феврале 2017 года.

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