ЗС НО одобрило повышение выплат на питание детей из малоимущих семей с 450 до 731 рубля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Законодательное собрание Нижегородской области одобрило повышение выплат на питание детей из малоимущих семей с 450 до 731 рубля. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.



Проект изменений в закон "О социальной поддержке граждан в целях реализации их права на образование"



На финансирование этого увеличения выплат в текущем году потребуется 102,96 млн рублей. Средства планируется выделить из резервного фонда. Закон был принят в двух чтениях.







В ноябре 2016 года Дума Законодательное собрание Нижегородской области одобрило повышение выплат на питание детей из малоимущих семей с 450 до 731 рубля. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.Проект изменений в закон "О социальной поддержке граждан в целях реализации их права на образование" инициировала фракция "Единая Россия" в региональном парламенте. Законопроект касается ежемесячных выплат на питание детей из малоимущих семей, а также ежегодных единовременных выплат на покупку школьных принадлежностей, учебников и формы для той же категории льготников. До настоящего времени ежемесячная выплата составляла 450 рублей, она увеличена до 731 рубля. Ежегодная выплата была равна 500 рублям, она возросла до 812 рублей.На финансирование этого увеличения выплат в текущем году потребуется 102,96 млн рублей. Средства планируется выделить из резервного фонда. Закон был принят в двух чтениях. Напомним , что в декабре 2016 года Дума Нижнего Новгорода включила в перечень льготников на питание в школе детей, "находящихся в социально опасном положении". Это дети из семей, в которых родители не исполняют свои обязанности по их содержанию, в том числе дети из многодетных семей. Льготное питание они смогут получать со дня принятия такого решения директором общеобразовательной организации.В ноябре 2016 года Дума согласовала исключение из списка льготников на питание две категории школьников - учащихся коррекционных и кадетских классов, а также конкретизацию перечня льготников.

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