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Политика

Нижегородская администрация планирует внести изменения в структуру КУГИ

27 января 2017 17:28  [351] Политика
Администрация города (Фото: НИА Нижний Новгород)

Администрация города

Фото: НИА Нижний Новгород

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация планирует внести изменения в структуру комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР). Об этом журналистам сообщила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова 27 января.

Она отметила, что в начале февраля планирует ознакомиться со структурой и штатным расписанием комитета. "С 1 января 2017 года муниципалитету перешли полномочия по предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Сейчас в связи с получением новых полномочий разрабатывается регламент, и структуру КУГИ придется менять", - рассказала Наталия Казачкова.

Замглавы администрации также сообщила, что процедуру по заключению договоров аренды участков под ИЖС планируется упростить. "В частности, рассматриваем возможность подачи заявления от граждан на эти договора в МФЦ. Также думаем над программным продуктом, благодаря которому граждане могли бы зайти в электронную базу и узнать о том, что с их договорами на данном этапе", - отметила Казачкова.

Комментируя передачу в ее ведение правового департамента помимо соцблока и КУГИ, она отметила, что работа департамента правового обеспечения на 80% связана с соцблоком и ответами на запросы прокуратуры по жалобам граждан.

Напомним, Гордума согласовала Наталию Казачкову на посту замглавы администрации Нижнего Новгорода 25 января 2017 года. Казачкову поддержали в ходе тайного голосования все 39 присутствующих депутатов, голосов "против" не было. На этом же заседании в ее ведение, как зама по соцвопросам, были переданы комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения - из ведения заместителя по экономике Ирины Кудрявцевой и непосредственного подчинения сити-менеджеру соответственно.

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