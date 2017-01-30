Задымление произошло в одном из помещений "ОКБМ Африкантов" в Нижнем Новгороде 30 января Происшествия

Фото: ОКБМ Африкантов (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Задымление произошло в одном из производственных помещений АО "ОКБМ Африкантов" в Нижнем Новгороде 30 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте компании.



Согласно информации, локальное задымление на установке по обработке металла произошло в 6:50. Персонал участка был оперативно эвакуирован, и в течение часа задымление было полностью ликвидировано. Общая площадь не превышала 10 кв метров. В результате происшествия пострадавших нет, производственный процесс не нарушен. Причины происшествия устанавливаются.







СПРАВКА:

АО "ОКБМ Африкантов" – научно-производственный центр атомного машиностроения, на территории которого располагается исследовательская, экспериментальная и производственная база. Бюро осуществляет проектирование, изготовление, испытания и сервисное сопровождение реакторных установок. Задымление произошло в одном из производственных помещений АО "ОКБМ Африкантов" в Нижнем Новгороде 30 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте компании.Согласно информации, локальное задымление на установке по обработке металла произошло в 6:50. Персонал участка был оперативно эвакуирован, и в течение часа задымление было полностью ликвидировано. Общая площадь не превышала 10 кв метров. В результате происшествия пострадавших нет, производственный процесс не нарушен. Причины происшествия устанавливаются. Напомним , в сентябре 2016 года семь человек попали под облучение на "ОКБМ Африкантов". Это произошло в связи с нарушением технологического процесса.СПРАВКА:АО "ОКБМ Африкантов" – научно-производственный центр атомного машиностроения, на территории которого располагается исследовательская, экспериментальная и производственная база. Бюро осуществляет проектирование, изготовление, испытания и сервисное сопровождение реакторных установок.

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