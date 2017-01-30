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Культура и отдых

Нижегородский КУГИ обратился в суд с иском о признании банкротом МП "Автозаводский парк"

31 января 2017 11:54  [405] Культура и отдых
Центральный парк Автозаводского района (Фото: НИА Нижний Новгород)

Центральный парк Автозаводского района

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода обратился в суд с иском о признании банкротом муниципального предприятия (МП) "Автозаводский парк". Об этом говорится в материалах арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, иск поступил в суд 30 января 2017 года, дата его рассмотрения пока не назначена.

Напомним также, что горадминистрация планирует принять концепцию развития парков и скверов Нижнего Новгорода до конца февраля 2017 года.

СПРАВКА:
Центральный парк культуры и отдыха Автозаводского района был создан по проекту академика архитектуры Александра Никольского. Строительство парка официально началось с комсомольского субботника 12 апреля 1935 года. В 1945 году вдоль парка, по проспекту Жданова (ныне пр. Молодежный) была смонтирована чугунная ограда и обнесена деревянной изгородью остальная часть периметра парка. В том же году построен большой фонтан на центральной аллее и асфальтированы основные аллеи. Городской сад стал официально именоваться "Автозаводский парк культуры и отдыха". В 1944-1945 годах были произведены массовые посадки на участке первой очереди трестом "Горзеленстрой" совместно с УКХ ГАЗа. В конце 1945 - начале 1946 года первая очередь парка была в целом закончена.

В 1972 году был произведен землеотвод под строительство спорткомплекса (манежа) Горьковскому автозаводу площадью 17 га. При строительстве были снесены десятки ценных голубых елей. Спустя несколько лет стройка была остановлена, и объект превратился в долгострой. В те же годы с северо-западной части второй очереди парка на площади 1,03 га началось строительство здания детского сада из сборного железобетона по типовому проекту. Строительство в настоящее время не завершено, конструкции частично разрушены, а вся территория была отведена в последствии под жилую застройку "Водный мир".

В том же году 1972 году был отведен еще один земельный участок ГАЗу под застройку административно-культурного центра на Дворцовой площади и сделано освещение пешеходных аллей парка. В те же годы участок площадью 6,09 га был выделен под комплекс женской тюрьмы.

В 1986 году в Московском институте "Гипрокоммунстрой" был выполнен проект реконструкции парка. Однако он не был осуществлен. В конце 80-х годов была сделана попытка формирования рукотворных ландшафтов II очереди парка. Тогда сформировалась береговая линия пейзажных водоемов с островом, грунт был использован при создании холмов.

В 1992 году финансирование работ по развитию и содержанию парка автозаводом прекращены. В 1993 году вышло распоряжение администрации района о передаче в аренду Парка TOO "Алиот" сроком на 49 лет. Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов 31 августа 1993 года Автозаводский парк отнесен к числу памятников ландшафтной архитектуры, а в декабре 1993 года дирекция ОАО "ГАЗ" принимает решение отказаться от дальнейшего содержания парка. С марта 1995 года он был передан на баланс администрации Автозаводского района.

22 сентября 1995 года создается ОАО "Автозаводский парк". В уставной капитал, помимо ряда объектов, вошел и кинотеатр "Родина". Но ОАО не смогло в полной мере организовать нормальную работу парк, и в начале 1998 года было принято решение о ликвидации этого юрлица. В 1999 году для управления парком было создано муниципальное унитарное предприятие.

Общая площадь парка 73,6 га, из них активно используется 32 га, зелёный фонд парка представляет собой более 13 тысяч долговечных пород деревьев (ясень, липы, вязы), высаженных в середине прошлого века. На территории парка проходит более 30 тысяч квадратных метров асфальтовых дорожек и тротуаров, проложенных в основном в 50-60 годах прошлого века.

В настоящее время Автозаводский парк, согласно данным на сайте парка, "хоть и является муниципальным предприятием, но не финансируется из бюджета Нижнего Новгорода, а его хозяйственная деятельность опирается на платные основы".

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